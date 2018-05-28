印尼或向印度开放马六甲海峡咽喉港口 欲遏制中国

印度媒体5月27日报道称，印度总理莫迪将于下周访问印尼，据悉，他此次出访主要目的除了探讨与印尼加强海上安全合作之外，还将签署一项投资开发印尼在马六甲海峡北端一处港口的协议。两国在印度洋地区加深军事与安全合作的意愿是双向的，而这样做的一个主要考量正是出于应对中国在这一地区越来越强大的影响力。
印度如愿以偿
《印度斯坦时报》（Hindustan Times）报道，印度总理莫迪将于5月29日对印度尼西亚进行为期三天的访问，这是他自2014年出任总理以来首次到访印尼。日前，正在印度访问的印尼海事协调部长鲁胡特（Luhut Pandjaitan）在新德里的一次演讲中透露，印尼政府将在莫迪访问期间，签署一项由印度投资建设沙璜（Sabang）深水港和自贸区的协议。鲁胡特在介绍沙璜港时，特意强调了该港口“深达25米…… 不仅适用于民用船舶，也适用于军事舰艇，包括潜艇”。
沙璜港位于印尼苏门答腊岛北端的一座岛屿上，从地理位置上看，这座岛屿扼守着马六甲海峡的北大门，其战略意义不言而喻。印度对于沙璜港的兴趣由来已久，自从莫迪上任以来，印度政府已经与印尼展开了数轮合作开发的讨论。
外交学人》（The Diplomat）杂志评论称：“控制了这个港口，将赋予印度海军一个良好的后勤补给站点，可以用来维持其在东印度洋和马六甲海峡地区的作战需要。此外，沙璜港还可以提高印度海军应对人道主义紧急状况，提升其参与海上救灾和反海盗巡逻的能力。”
近年来，中国先后在印度洋地区投资修建了数个港口，被称为中国在印度洋上的“珍珠岛链”。其中，位于吉布提的港口已经明确成为中国海军的保障基地，而巴基斯坦的瓜达尔港、斯里兰卡的汉巴托塔港、以及马来西亚马六甲市附近的一处港口都被外界质疑有“潜在的军事用途”。
印度对于中国海军在印度洋地区日益频繁的出没倍感担忧，为了应对这一状况，印度也先后在伊朗、塞舌尔等地投资港口。印度在安达曼海尼科巴群岛上的海军基地距离沙璜港只有80海里，在拿下沙璜港之后，印度海军基本上可以封锁住马六甲海峡的北端出口。
图中右下角为尼科巴群岛，印度海军增加了该群岛的军事部署
印尼的平衡外交
近年来，印尼与中国的关系平稳向好。2015年，中国拿下了雅加达至万隆的高铁项目，标志着两国之间的经济合作迈进一个新的时期。去年，印尼参加了在北京举行的“一带一路”峰会，并带去了价值280亿美元的合作项目。刚刚过去的5月初，两国签署了包括水电站在内的一系列投资协议。中国已成为印尼的第三大外资来源国。
然而，在印尼国内，“对于中国投资需保持警惕”、“印尼不应被中国所左右”一类的声音不绝于耳。尤其是每当南海争议问题出现时，作为东盟最大的国家，印尼屡屡因不能左右周边地区的争端而备感挫折。尽管印尼政府多年来在南海问题上不参与争论，但是，印尼海警与中国渔船在印尼纳土纳群岛专属经济区内的冲突仍时有发生。在2016年的一系列冲突之后，印尼政府将南海的这一海域重新命名为北纳土纳海，并在附近的岛屿上部署了军事设施。
印尼不希望在地区性事务上过多地借助美国的力量。今年1月，美国国防部长马蒂斯访问印尼时，试图探寻印尼加入“美澳日印” 联盟以遏制中国的可能性，却没能得到印尼方面的积极回应。与印度联手以平衡中国的影响成为印尼政府的一个自然选择。
而这种联手的意愿是来自印尼和印度双向的。印尼海事协调部长鲁胡特在新德里的演讲中则直言不讳地表示，邀请印度投资沙璜港，就是为了确保印尼在马六甲海峡两侧的外交平衡。
印尼印度关系发展新阶段
历史上，印度文化曾经对印尼产生过深远的影响，印度尼西亚的名称就来源于希腊语“印度之岛”。在伊斯兰教席卷印尼和马来群岛之前，印尼主要岛屿上的居民信奉的是印度教和佛教，但是现在，这种文化的联系只能在旅游胜地巴厘岛和爪哇的一些寺庙中得以显示。
近年来，为了改善与印度的关系，为了响应莫迪政府的“东进行动”（Act East）政策，印度尼西亚在一些外交议题上表现出对印度利益的坚定支持。
此外，在伊斯兰合作组织的会议上，印尼顶着众多穆斯林国家的指责，大胆支持印度在克什米尔问题上的立场，成为印度和印度尼西亚关系迅速升温的催化剂。印尼的一些外交政策专家承认，印尼政府转变了外交策略，就是希望印度能够成为印度的一个重要战略合作伙伴，不仅在经济上互相支持，而且在安全防卫、限制极端恐怖主义、以及限制中国在该地区的影响力方面发挥作用。
至于印度这边，据《印度斯坦时报》报道，莫迪此次出访印尼，除了参加沙璜港的签字仪式，还会参观印尼的两处世界文化遗产—— 印度教的普兰巴南寺庙和世界上最大的佛教寺庙婆罗浮屠。莫迪总理一向擅长利用这种文化外交，促进与周边国家的合作关系，这次亦不例外。
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