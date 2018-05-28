台“雪崩式断交”引发蓝绿交锋 国民党指当局撕裂台湾

台媒称，台湾与非洲“友邦”布基纳法索“断交”，蓝营智库指称蔡英文拒绝“九二共识”，更放任赖清德的“台独工作者”的言论，导致“友邦”连失。而蔡英文和民进党也不甘示弱，回击蓝营“不团结”。对此，前郝龙斌办公室主任游淑慧表示，蔡英文在18年前不是这么说的，那时蔡英文表示“未来的一个中国是台湾人民唯一的选择”。
据台湾中时电子报5月27日报道，游淑慧于脸书指出，在18年前，蔡英文也主张“一个中国”。当时蔡英文认为“无论统一、‘台独’或维持现状，未来的一个中国是台湾人民唯一的选择”。若民进党不认同“九二共识”，那么就找一个两岸都能接受的共识出来，人民在乎的是“两岸和平和交流红利，并不在意由谁来开展”。
游淑慧文末提醒若民进党的执政能力只剩下“怪别人”，那蔡英文又凭什么要求大家“要团结”？反正“千错万错都是别人的错”。
国民党指当局撕裂台湾
据台湾《中国时报》5月27日报道，布基纳法索无预警与台湾“断交”，蔡英文除批评大陆外，也罕见用“请教”两字四问在野党，质疑“为何不团结？”国民党民代认为，民进党两岸关系处理不好却推给在野党，不是一个领导人的高度。
报道称，布基纳法索24日才与台湾“断交”，26日就在北京与中国大陆签署联合公报。公报指出，布基纳法索政府承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。
报道称，“断交”事件引起台湾朝野交锋，蔡英文日前在致辞时罕见重话批评在野党。对此，国民党主席吴敦义响应，国民党没有落井下石，但看到屡屡“断交”，难道国民党还要夸奖民进党很厉害、“很了不起”吗？这是不可能的事情。
吴敦义指出，蔡英文在被宣布“断交”后，不好好检讨自己哪些地方做得不够周全、什么原因造成不断的“断交”，居然还说这是大陆没自信的表示，实在是很奇怪的逻辑。
国民党李彦秀表示，民进党不应把在野党当工具，需要团结时就要求在野党团结，不需要在野党的时候可以穷尽一切手段追杀。她指出，不当党产条例挑起政党对立，年金改革挑起军公教与非军公教对立，一例一休挑起劳资对立，台大校长遴选挑起学术界与非学术界对立。“民进党所有的做法都在撕裂台湾，现在却要在野党与他们团结在一起？”
“雪崩式断交”预测获印证
台湾中时电子报5月27日刊登文章称，蔡英文就职仅两周年，创下累计四国“断交”，一个月就断两国的“空前”纪录。印证了2015年5月陆委会前副主委、防务主管部门前负责人林中斌接受《旺报》专访时对蔡英文当选会发生“雪崩式断交”的预测。
对于“友邦”弃台的原因，网友黄先生指出，布基纳法索作为内陆国家，要发展经济就一定要寻找进出口的交通管道。空运成本太高，不适合刚起步的经济体。布基纳法索现在只有一条铁路通往科特迪瓦，不过南方的邻国加纳不仅产可可很有名，更有出海的港口。话虽如此，货物从加纳的港口到布基纳法索的各个城市的交通就未必顺畅了。
台湾的对外政策，从来没有考虑过“当地人真正需要的是什么”。他们要的是经济的成长，不是施舍。台湾这种把对方当成“游民乞丐”的对外政策怎么可能会有好结果？
“现在中国大陆表示要来帮加纳跟布基纳法索两国搭起铁路的连接网，如果我是布基纳法索人，眼睛闭着都知道什么才是合理的选择。”
从黄先生的分析可以发现台湾对外策略，观念、资源、做法都过时的情况下，也难怪会出现先援赠布基纳法索UH-1H“休伊”通用直升机，后援赠多米尼加M998“悍马”车，稳定所谓“邦交”最后变成“断交”的“打水漂军援”。当年抹黑马英九“活路外交”的民进党，现在证明除了推诿卸责之外，“外交休克”已经业力回向蔡英文当局。
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