越南驻美大使换人 临走跟美防长这样谈南海问题

据越通社28日报道，25日下午，美国国防部长马蒂斯在五角大楼以最高规格的礼遇接待即将离任前去告辞的越南驻美大使范光荣。
马蒂斯和范光荣高度评价美越全面伙伴关系，尤其是国防安全合作关系近期所取得的积极进展。马蒂斯强调，希望继续强化美越关系，同时加强防务、灾难救援、海上安全、维护和平等领域的合作。
值此机会，马蒂斯和范光荣还就深化东盟-美国关系、维护本地区和平安全与合作发展、南海问题、保障航行与飞越自由、尊重包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法等共同关心的地区和国际问题深入交换意见和看法。
马蒂斯感谢并高度评价范光荣在职期间为推动美越两国国防安全等领域的合作向前发展所作出的贡献。范光荣则强调，越南一向重视越美全面伙伴关系，并高度评价了两国近期呈现的良好发展势头。
此前，5月21日，范光荣在越南驻美大使馆主持了离任招待会。美国国务院分管东亚和太平洋事务的助理国务卿董云裳、副助理国务卿墨菲等人出席。美方代表对美越全面伙伴关系3年来在政治、外交、安全、经贸、科技、教育、民间交流等领域上均呈现强劲发展势头给予好评。董云裳感谢范光荣在任职期间已密切配合美方有关机关，树立双方互信，主动寻找深化合作措施，为推动美越关系乃至东盟和美国关系向前发展发挥重要的桥梁纽带作用。
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