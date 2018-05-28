波兰国防部愿出20亿美元换美永久保护 总统不知情

据美国政治网站Politico欧洲版5月27日报道，波兰媒体获悉了国防部的一项提案，他们希望获得一个永久的美国军事存在，并且不惜为此花费20亿美元。
这项提议反映出，波兰一直希望与美国建立更加紧密的安全联系，并希望美国向波兰派兵。1999年，波兰加入北大西洋公约组织（简称北约组织）。然而4年前，俄罗斯收复克里米亚和俄罗斯对北约采取强势态度，这两件事加深了波兰想要与美国结盟的想法。
还有一个月，北约组织将齐聚布鲁塞尔举行峰会。波兰选在此时公开上述提议，无疑将激怒俄罗斯，而对于那些想与俄罗斯改善关系的欧盟盟友，如意大利和德国，它们也将对波兰的行为产生怀疑。
波兰国防部文件称：“这项提议概述了波兰对于希望一个美国武装师永久驻守该国而提出的明确且及时的需求。波兰承诺提供高达15亿美元（约合人民币95.88亿元）至20亿美元的重大支持，建立联合军事设施并确保美军实现更加灵活的调动。”
文件补充称，波兰承诺帮助美国分担国防开支的负担。对于美国来说，此举使得这项协议更具成本效益，同时也有利于减轻国会的顾虑。
波兰新闻办公室证实这份文件是真实的，且不涉及机密。文件内包括军事基地的位置和其他设施的计划，包括医院、士兵和家属所需的学校及体育馆等。
特朗普政府此前一直致力于促进北约成员国将国防预算比例提高到国内生产总值的2%。事实上，波兰早从2015年开始，就将国防预算所占比例调整至2%甚至以上。
目前这份提议已交给美国政府和国会。据悉，波兰前国防部长安东尼·马切雷维奇去年夏季开始着手起草这份提案。他的前助理多米尼克（Dominik Smyrgała）透露，多位国防部高级官员及军方官员共同参与起提案。
波兰政府内部不睦已久，国防部在尚未与外交部进行磋商之前，就已向华盛顿发出这份建议，甚至连波兰总统、总司令安杰伊·杜达对此都不知情。
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