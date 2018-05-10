白宫官员：美朝领导人会晤地点为新加坡 双方团队正做准备

据中国之声《新闻纵横》报道，白宫官员透露，美朝领导人会晤地点目前定在了新加坡，双方团队正在为会谈做准备。
虽然总统特朗普本人曾经说希望在板门店朝韩非军事区会面，并成为第一个踏上朝鲜领土的现任美国总统，但是特朗普身边的团队其实一直更希望在新加坡会面，因为他们觉得新加坡是一个更中立的会面地点。美方会在三天之内正式宣布会面地点和时间。但我们知道，一切都有可能发生，美朝都出现过出尔反尔的情况。
特朗普本人，以及朝鲜领导层都曾在最后时刻改变主意，比如冬奥会前一小时双方团队取消了副总统彭斯和朝鲜领导层的会面。但从目前来看，据美方透露，会谈的地点是新加坡。如果成行，这将是有史以来，现任美国总统和朝鲜领导人的第一次会晤。
美国总统特朗普透露，三名美国公民同国务卿蓬佩奥一起在返回美国的飞机上，特朗普本人和副总统彭斯将在7个小时之后的美国东部时间凌晨两点也就是北京下午2点去安德鲁斯空军机场亲自迎接。
分析认为，特朗普也是希望在媒体的聚光灯下，炫耀一下自己的政绩。特朗普他对金正恩释放三名美国公民的做法表示称赞。据悉，三人身体状况良好，可以自行走上飞机。另外在谈到美国务卿蓬佩奥对朝鲜的第二次访问，美方说此行的目的是同朝鲜领导层敲定美朝首脑会的会谈框架，确保两国元首会的成功举行。
蓬佩奥说，在解除对朝鲜的经济制裁之际，美方将要求朝鲜进行“全方位、可验证、不可逆”的无核化。他表示，美国和朝鲜此次不会重复过去那种双方都小心翼翼地“分阶段走小步子”的互动方式，两国元首都希望利用此次见面促成美朝军事安全关系的“历史性巨变”。
目前美国的要价似乎已经比较明确，那朝鲜具体的要求还不是特别明晰，此前朝鲜领导人说要美国消除敌意，保证不威胁朝鲜政府的安全，但这具体指什么，是否允许美军在朝鲜半岛驻军，驻军的规模是多少，都还是未知。
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