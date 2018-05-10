美媒:中国将悄悄填补美退出伊核协议所造成的真空

美媒称，中国在全球外交中的地位一直在上升，而特朗普令美国退出伊朗核协议的决定可能给了北京更大的助力。
据美国商业内幕网站5月9日报道，中东研究所的高级研究员亚历克斯·瓦坦卡对该网站说，中国在中东的外交努力中一直在玩“聪明、安静的游戏”，现在或许能够在该地区发挥更重要的作用。
“中国是最有可能填补美国空缺的国家”，瓦坦卡说：“当美国脱离这个等式的时候，对中国来说，表达并展示自己作为一个能够与欧洲人和俄罗斯人一起填补美国留下的真空的角色，应该不是一个糟糕的举动。”
报道称，中国是2015年伊核协议的签约国之一，该协议承诺伊朗以限制自身核计划发展换取免除其制裁。与其他全球大国相比，中国过去在该协议谈判和执行中扮演了更为低调的角色。
瓦坦卡说：“中国人不希望在外交上留下太多印记，相反，他们更愿意把更多精力放在贸易上，因为长期以来，贸易给他们带来更多的优势和更大的影响力。”
报道称，中国是伊朗最大的贸易伙伴之一。中国的“一带一路”倡议大大扩大了两国之间的贸易机会。
报道认为，有了如此重要的贸易关系，中国很有可能成为领导未来与伊朗磋商的自然选择，从而使中国在中东地区拥有更大的外交实力。
报道还指出，美国退出《跨太平洋伙伴关系协定》令中国得以调整在亚洲的贸易关系，而离开《巴黎气候协定》则让中国可以在气候变化问题上发挥带头作用。
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