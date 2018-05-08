研究发现“白发早生”或与免疫反应有关

美媒称，一项以老鼠为对象的新研究就以下问题提供了深刻见解：为什么一些人的头发——作为对某种严重疾病或慢性应激的反应——会变白。在《科学公共图书馆·生物学》杂志网站5月3日发表的论文中，美国国家卫生研究院和亚拉巴马大学伯明翰分校的研究人员宣布发现了影响头发颜色的基因与提醒我们身体被某种病原体感染的基因之间的联系。
据美国每日科学网站5月3日报道，当身体遭到某种病毒或细菌的攻击时，自身免疫系统会被激活。所有细胞都有发现外来入侵者的能力，它们通过生成被称为干扰素的信号分子作出反应。干扰素发出信号让其他细胞采取行动，其方式是启动抑制病毒复制、激活免疫效应细胞以及增强宿主防御的基因的表达。
报道称，头发色素与人体自身免疫调节之间的联系起初有点儿令人意外。论文主要作者、亚拉巴马大学伯明翰分校生物系助理教授梅莉萨·哈里斯解释说：“有了基因组工具，我们就能评估我们基因组里的所有基因在不同条件下是如何改变它们的表达的，有时候它们的变化方式是我们没有预料到的。我们感兴趣的是那些随着时间流逝对我们干细胞存续方式产生影响的基因。我们之所以想要研究白发，是因为这是解读黑素干细胞功能异常的简单方式。”黑素干细胞对于头发颜色是必不可少的，因为它们会形成黑素细胞，而黑素细胞负责产生色素并将其存放到毛干中。
在这种情况下，研究人员发现在白发、转录因子MITF以及自身免疫之间存在令人意外的联系。MITF最著名的作用是管理黑素细胞内部的众多功能。但是研究人员发现，MITF也具有控制黑素细胞的干扰素反应的作用。如果在黑素干细胞中，MITF丧失了对干扰素反应的控制力，就会产生毛发变白的情况。此外，如果经事先处理毛发易变白的实验鼠体内的免疫信号功能被人为激活，变白的毛发数量也会增多。
论文共同作者、国家卫生研究院下属的国家人类基因组研究所遗传病研究分部主任威廉·帕万说：“这一新发现说明，控制头发和皮肤中色素的基因也具有控制自身免疫系统的作用。这些研究结果可让我们加深对头发变白的了解。更为重要的是，发现这一联系将有助于我们了解与自身免疫系统有关的色素疾病，例如白癜风。”导致皮肤呈斑块状脱色的白癜风在各类人种中的发病率在0.5%至1%之间。
仍然有待回答的问题是，为什么经事先处理毛发易变白的实验鼠更容易出现自身免疫信号功能错误调节的情形。研究人员猜测，或许搞清这一点就可以解释为什么有些人的头发会过早变白，他们将继续研究以解答这个问题。
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