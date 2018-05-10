澳西海域“采气大战”一触即发 专家警告五年后或供不应求

英媒称，在西澳大利亚州沿海，一场巨无霸大战逐渐拉开序幕。参战方有当今世界最大的半潜式平台、南半球最长的海底管线，还有史上最庞大的浮式设施。这些巨无霸汇聚于此，为着同一个目的——天然气，并且它们无一例外都希望本月就开始开采。
据英国广播公司网站5月7日报道，随着若干国家开始逐渐停止使用煤炭作为能源，对另一种化石燃料天然气的需求不断增加，因为天然气生产每单位能源所排放的二氧化碳更少。
美国能源信息局说，预计天然气消耗量将从2015年的124万亿立方英尺（约合3.511万亿立方米）增加到2040年的177万亿立方英尺。
报道称，出于这个原因，壳牌公司庞大的“序曲”（Prelude）平台——长488米，排水量相当于6艘航母——与日本国际石油开发公司的设施才会在布劳斯盆地展开天然气开采竞争。
虽然它们在不同的气田上作业，但是这些气田相互连通。实际上，壳牌公司与国际石油开发公司是在争夺同一处资源。
伍德麦肯兹咨询公司的分析师索尔·卡沃尼克说：“对此我是这样描述的——我在给客户准备的幻灯片中用了一幅图，图上有两个人从同一个杯子中吸食奶昔。”
“序曲”是一个名符其实的庞然大物。
报道称，按照设计，它不仅要从海底井口采集天然气，还要在平台上就地实现零下162摄氏度的液化。在液体状态下，天然气占用的空间大大减少，因而更容易用船运往世界各地。液化通常在将气体运上岸之后进行，但“序曲”自己就能完成这项任务。这涉及一些重大科技。
“序曲”拥有超大吸力的泵，每小时可以抽取5000万升海水，用于对天然气的降温处理。完成液化后，它把天然气存放在多个巨型存储罐中，总容量相当于175个奥运会标准规格的游泳池。
报道称，国际石油开发公司虽然选择把天然气送到岸上液化，但是它也有一个庞大的离岸半潜式平台，第一时间去掉天然气中的水分和杂质。不远处有一个浮动储卸设施，名为“冒险家”。
布劳斯盆地天然气资源的争夺甚至引发国际层面的竞争。一旦上述两个项目全面投产，澳大利亚可能超过卡塔尔，成为世界上头号液化天然气出口国。
报道称，在近期没有新增天然气生产项目的情况下，业内观察家担心，再过五年左右，天然气可能供不应求。
不过，再生能源——特别是太阳能和风能——也有可能出人意料地快速发展，从而帮助填补能源缺口。
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