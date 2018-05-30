在野党紧抓“学园丑闻”不放 安倍国会答辩被指牵强

日媒称，日本首相安倍晋三28日出席众参两院预算委员会的集中审议，对“加计学园”问题相关质疑进行奋力反驳。
据日本共同社5月29日报道，不过，关于是否如爱媛县文件中所记载与学园理事长会面，安倍的答辩显得牵强。蒙混过关的做法也引发关注，现状距离查明真相还很遥远。包括“森友学园”问题在内，在野党要求传唤相关人士到国会作证等，与政府之间的争执仍在持续。
“这是编出来的故事”“至少让我反驳一下吧。”在野党对围绕“加计学园”的说明与爱媛县文件等不一致进行追究，安倍变得有些情绪化。正因为问题已经拖了一年多，所以情绪才会如此焦躁。
报道称，当天的焦点是安倍与加计学园理事长加计孝太郎2015年2月的会面。学园近日对文件内容予以否认，称“负责人将实际不存在的会面当作话题提出”。日本共产党书记局长小池晃质疑加计方面解释的可信度，同时还尖锐指出：“想要捏造虚假的会面来新设兽医系。首相遭到利用却不生气，这很奇怪。”
安倍回应称“我一直很冷静，对此无法置评”，没有责难学园方面。这与安倍平时的说法并不一致，他曾指出加计“从未想利用我的地位实现什么目的”。
报道称，小池紧盯着安倍在要求就爱媛县文件进行反证时的答辩。所谓“吃饭论法”就是在被问及是否吃过早饭的时候，明明吃了面包，却蒙混称“没有吃（米）饭”。这是指出政府在国会进行不诚实答辩的网络流行语。
围绕“积弊”的交锋火星四溅。当被问及“加计问题”的积弊是指什么时，安倍称“说的是公文书”，巧妙地将话题转向森友学园文件篡改和自卫队日报隐瞒问题，会场一阵骚动。立宪民主党干事长福山哲郎对安倍的态度冷言相待，称“不要求学园做出说明，就不可能去除积弊。”
“无所属会”的江田宪司询问加计在与安倍聚餐时付过几次账单，安倍对此愤然表示：“简直把人当作犯罪者，太失礼了。”当被指出“可能涉及收受贿赂”时，安倍极力反驳称“不可能因为烤肉就成为收受贿赂”，最终没有回答问题。
报道称，即便是围绕“森友问题”，议员基于销毁的交涉记录等接二连三提出问题，安倍也以“完全没有新的事实”为由，重复着原来的答辩。
报道分析称，安倍的答辩反映出希望在本届国会为一系列问题画上句号的意愿。然而，在野党接二连三地要求传唤“加计问题”相关人员出席国会或是作证。
报道还称，在野党提议设立特别委员会，花时间努力查明真相，而安倍则指出设置特别委员会的先例是“洛克希德事件”，表示警惕称“觉得被进行比较不太妥当”。鉴于今秋还将举行自民党总裁选举，安倍无疑急于收场。
福山叫板称：“敢不敢在提出内阁不信任决议案后解散众院接受挑战？”安倍称“无法回答假设的问题”，没有明确作答。自民党内部多数意见认为“现在举行众院选举只会使议席减少”。
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