中国驳斥美“强制技术转让”指责：美方言论是有罪推定

英媒称，中国和美国代表5月28日在世贸组织（WTO）围绕美国总统唐纳德·特朗普关于所谓“中国窃取美国想法”的言论发生争论。
据路透社5月28日报道，美国代表丹尼斯·谢伊说，对试图进入快速增长的中国市场的企业而言，“强制技术转让”通常是一条不成文的规定，特别是当这些企业与中国国企或中国政府主导的企业进行合作时。
中国对美方批评予以坚决驳斥，这已导致双方分别向世贸组织提起诉讼，并引发特朗普威胁对价值500亿美元的中国输美商品加征关税。
中国常驻世贸组织代表张向晨在此次会议上说，中国不存在强制技术转让的情况。他接着说，美方言论是一种有罪推定。
张向晨说，事实是中方这些监管措施没有任何内容要求外企转让技术。美方调查报告没有出示任何证据，其中一些说法纯属猜测。
他说，技术转让是正常的商业行为，美国是技术转让的主要受益者。他说，驱动中国创新的是中国人民的勤奋努力和创业精神、中方在教育和研究领域的投资以及加强知识产权保护的努力。
法律专家称，华盛顿需要世贸组织的支持，以实施其关税措施。中国则已全盘拒绝美方的关税计划，并诉诸世贸组织来阻止美国。
根据世贸组织规则，若争端无法在60日内友好解决，原告可以要求成立一个专家组进行裁决，这将导致争端升级，并触发需要耗费数年来解决的法律案件。
美国本可以利用5月28日的世贸组织争端解决机构会议要求成立专家组。中国可以在下个月的相关会议上采取这一措施。
报道称，自发生争端以来，美中贸易政策一直是双边高层会谈的主题。
特朗普上周在推特上神秘兮兮地说，“我们与中国的贸易协议正顺利推进”，但同时表示该协议可能需要一种“不同的架构”。
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