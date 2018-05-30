俄黑海舰队护航世界杯：力量足以对付舰艇群和飞机群

据俄罗斯《消息报》网站5月29日报道称，在世界杯足球赛期间，黑海舰队将保护索契免受海上攻击。部分参与岸防的军舰已经进入巡逻区。军事专家表示，派出的力量足以对付一个舰艇群和飞机群。
《消息报》从海军总司令部获悉，保护索契的舰艇编队已经组成。部署在塞瓦斯托波尔、新罗西斯克和阿纳帕的军舰将执行这项任务。其中一部分已经抵达索契海运码头区，其余也接到战斗命令。
在抵达指定区域后，军舰立即着手执行作战任务。21980型“克里米亚青年军”号反破坏艇出现在停泊了300艘游艇的一处码头。
舰艇编队将保护漫长的海岸线。参加安保行动的包括1124M型“叶伊斯克”号反潜舰、1241型“伊万诺维茨”号导弹艇、266M型“科弗罗维茨”号扫雷舰和1124M型“穆罗梅茨”号反潜舰。
“克里米亚青年军”号反破坏艇和一艘03160型“猛禽”级巡逻艇将在独立行动的同时，与岸防特种部队紧密协作。
特种部队将在索契地区的海底搜索爆炸物。在必要时候，他们将第一个包围企图在索契沿岸布雷或搞破坏的水鬼。
不排除在远海建立保护圈的可能。但《消息报》从国防部获悉，这个问题还在讨论中。如果决定这么做，一艘11356型护卫舰（“格里戈罗维奇海军上将”号或“埃森海军上将”号）将在公海保卫世界杯的安全。11351型“求知”号护卫舰、01090型“敏捷”号护卫舰、“探照灯站”号救援船等其他军舰也可能加入。
在2017年联合会杯期间，黑海舰队在索契地区执行过类似行动，相当于这次世界杯行动的总排练。
2018年世界杯将于6月14日至7月15日举行，其中几场比赛在索契菲什特奥林匹克体育场进行。德国、西班牙、葡萄牙、比利时等队将出现在那里。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost