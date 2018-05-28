弥补引进F-35缺憾？日欲主导开发新一代隐身战机

据日本《产经新闻》5月27日报道称，围绕2030年退役的航空自卫队F-2战斗机后继机型，日本防卫省考虑今年秋天制订出日本主导国际共同开发的方案。防卫省希望以三菱重工为主体，发挥IHI双发动机技术以及使用高性能半导体的三菱电机的雷达等优势。防卫省将就此与美国企业主导的共同开发方案以及进口现有战机的方案进行比较和讨论，于年内确定F-2后继机型的开发方案。
报道称，在日本主导的国际共同开发方案中，设想的是发动机、雷达等主要部件采用通过先进技术验证机X-2等培育的日本产品，战斗系统等采用以美国和英国为主的外国企业的技术。这种构想比较容易实施旨在提升能力的改造。
性能方面，日本希望F-2后继机型的机体比F-2和航空自卫队引进的最新式隐形战机F-35A还大，拥有更高的制空性能、导弹搭载能力、雷达探测能力以及与F-35A同等或以上的隐身性能。
防卫省此前曾寻求国产开发F-2后继机型，但仅开发费一项就达到1万亿至2万亿日元（1万亿日元约合91.4亿美元），最终很可能会放弃这样做。3月，防卫省又将日本主导国际共同开发也纳入视野，并向美国和英国的企业提出信息需求（RFI），征集了开发方案。
对此，美国洛克希德-马丁公司提出以F-35和F-22为基础的混合型方案。美国波音公司和英国航空航天系统公司等的方案预计也将在今年夏天之前提交。
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