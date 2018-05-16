美中或很快就中兴案达成妥协

继美国总统特朗普周日（5月13日）发推文表示，他正在与中国国家主席习近平合作，设法让中国电信设备巨头中兴通讯迅速恢复业务之后，美国商务部长罗斯表示，美国商务部会尽快研究针对中兴的替代惩处措施。
罗斯是在华盛顿的国家新闻俱乐部(National Press Club)的一场公开活动上讲这番话的。在被主持人问到他领导的美国商务部打算如何落实川普总统在推文中所说的，“商务部已被责成搞定这件事(to get it done!)”时，罗斯说：“中兴确实有不当行为，他们对此也供认不讳。问题是，有没有我们已经推出的补偿措施以外的其它替代措施？这是我们要非常、非常迅速研究的领域。”
今年4月，美国商务部以中兴违反美国对伊朗和朝鲜的制裁规定后又对惩罚措施的执行情况撒谎为由，对中兴实施了禁止美国公司向中兴出口美国技术的七年禁令。中兴表示，受该禁令的影响，公司的主要经营活动已经停止。
美国商务部长罗斯表示，中兴的案例凸显了中国企业对美国技术的高度依赖。他说：“商务部近期针对中国第二大电信设备制造商中兴的执法行动，实质上让他们付出了暂停经营活动的代价。”
华尔街日报报道说，美中可能很快就帮助恢复中兴业务一事达成协议。作为交换，北京将取消对价值数十亿美元的美国农产品的关税。但报道也警告说，在最终协议敲定前，这一交易仍有可能破局，原因是美方在如何解决与中国的贸易问题上仍未达成共识，且分歧严重，特别是川普周日有关中兴的推文让很多美方核心圈子的官员感到惊讶不已。
与此同时，中国国家主席习近平的特使、中国国务院副总理刘鹤将从5月15日至19日到访华盛顿，继续与美方就美中经贸问题举行谈判。据报道，上一次美国财长努钦率领的美方代表团赴北京谈判时，中方曾提出对美方以“掐脖”的方式制裁中兴表示反对。
美国商务部长罗斯以中兴案为例指出，美方在与中方的贸易谈判中将占据有利位置。他说：“综上述因素，我希望我们能够达成一个公平的（贸易）协议。如果不能的话，以牙还牙似的贸易行动将不会对美国的经济构成致命威胁。” 不过，罗斯也强调，中兴案是执法问题，是一个贸易以外的议题。
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