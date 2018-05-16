自行车老店亲历阿根廷所有经济危机 店主盼国家摆脱困境

西媒称，近半个月以来，阿根廷比索对美元的汇率一直不稳定，贬值已超过15%。受美国加息吸引，投资者纷纷逃离。
据西班牙《国家报》网站5月14日报道，1943年，阿根廷人何塞·布萨托在布宜诺斯艾利斯开了一家自行车店。75年后，布萨托自行车店依然在经营，成为这个家族躲避连续侵袭阿根廷并让该国人民越来越穷的历次经济危机的避风港。从1948年到今天，阿根廷人均国内生产总值的排名从世界第11位降至第47位。
为阻止银行资产受损，阿根廷马克里政府向国际货币基金组织（IMF）请求贷款。75%的阿根廷人对IMF持反对态度，因为它与危机、紧缩政策和军事独裁的记忆紧密相连。
报道称，在等待IMF贷款条件的日子里，现在由何塞的三个子女继承的布萨托自行车店深刻地感受到经济的波动，从一周前开始，很多供货商开始暂停交货，因为“不知道该以什么价格成交”。
报道称，何塞开店时，阿根廷的人均国内生产总值（GDP）是巴西的两倍。在经济繁荣的带动下，何塞的家族产业也蒸蒸日上。但形势在1957年发生巨变，推翻庇隆的阿根廷军政府为避免债务违约而向IMF请求救助，随后阿根廷经济开始螺旋式下降，逐渐远离世界大国地位。
何塞的小儿子加夫列尔说：“跟过去的大危机相比，现在的情况根本不算什么。最糟糕的是超级通货膨胀，那时候我们甚至一天要改价三次。”
报道称，从1974年到2017年，阿根廷的经济增长率为世界倒数第二，仅高于南非。1975年，阿根廷货币经历暴跌，导致777%的通胀率；1981年阿根廷GDP大幅萎缩；1989年经历了银行破产；然后在2001年陷入金融危机。
何塞的大女儿克劳迪娅对历次危机深有体会。她一家六口在上世纪80年代生活尚可，靠在出口公司工作的丈夫的收入就能度日。但收入很快就开始不够用，连续开了几家小店都被迫关张，最后只能回到何塞的自行车店工作来维持生计。
无论如何，所有这一切都熬过来了，布萨托自行车店还在经营。这个家族的后人相信，通过自己的劳动能够克服经济困境并走出危机。
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