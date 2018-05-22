“中国制造2025”或对外企开放

但他们说，北京不会放弃旨在支持其国内技术领域的“中国制造2025”战略，即便这可能引发与美国的贸易战，因为这是中国经济政策的核心部分。
“中国制造2025”计划的目的是实现中国高技术行业的“自给自足”把中国变成制造业超级大国，与西方经济体直接展开竞争。
但是，随着世界两大经济体之间的贸易紧张关系升温，北京可能考虑对这个计划做一些调整。
—名知情人士对本报记者说：“没有外国的技术合作与支持，中国不可能实现对2025年设定的目标。因此中国需要解决（华盛顿的）担忧。”
一个想法是邀请外国公司参加中国的国家集成电路产业投资基金。这个基金设立于2014年，重点投资本土半导体行业和其他技术初创公司。一名中国前商务官员说，外国公司对这个基金的投资将从中国的技术发展中获益，并可能成为利益攸关方。
预计中国还会加强知识产权保护的执法工作，结束强制性技术转让的做法，尤其是在地方政府层面，以试图解决华盛顿的一些主要担忧。
另一名消息人士说，北京知道，如果外国公司被排除在“中国制造2025”计划之外，那么它与贸易伙伴的紧张关系将会加剧。
美国战略与国际问题研究中心的斯科特•肯尼迪说：“ 2006年以来，中国坚定地奉行替代高技术进口产品的政策。这一努力越来越具有战略意义和雄心，并获得大量资助。”
他说：“只要中国继续在这条路上走下去，高技术领域的紧张关系将继续升级。”但是中国的消息人士说，北京可能做出一些妥协，但绝不会改变要成为技术超级大国的政策目标。
一名政府消息人士说：“‘中国制造2025’是一项国家战略。不管发生什么，我们都不会放弃。和其他国家一样，中国有权利、有理由进行工业升级。我们不能接受总是成为廉价产品的供应商。”
伦敦大学亚非和中东研究中心副主任曾敬涵认同中国不会在关键问题上让步。
曾敬涵说：“即便中国软化措辞，但‘中国制造2025’的核心要素仍会以某种方式得以实施。”
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