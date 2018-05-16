【特金会】指美韩军演系“侵朝演习” 朝鲜威胁取消美朝峰会

原本向国际社会广释善意的朝鲜突然有不寻常举动，称不满正举行的美韩联合军事演习，并以强硬言辞谴责是“不计后果的侵朝战争演习”。朝鲜更临时取消原定今天举行的两韩高级别会谈，又威胁取消下月的美朝峰会。
朝鲜官媒朝中社刊发的声明指，美韩在两韩关系缓和之际，举行“旨在对朝鲜实施空中先发制人打击和掌握制空权”的联合军演，是挑衅行为。声明又称这是反映了美韩要继续对朝鲜施加压力和制裁的“死不改变立场”、“是对板门店宣言的公然挑衅”，更形容是要令朝鲜半岛局势恶化的“故意军事挑衅”、“蛮横无理的挑衅”。
声明又称美韩若以为两韩关系有好转，“可以不时进行像这次演习之类玩火举动，那完全是大错特错。”
朝鲜又威胁会取消原定下月12日在新加坡举行的美朝峰会，称会密切注视美国和韩国今后的态度，声明中提到“刚迈出第一步的北南（韩）关系面临困难和障碍，完全归咎于没有自己头脑的南朝鲜（南韩）当局。”
韩国回应，指平壤取消两韩高级别会议不符合《板门店宣言》精神，对事件表示遗憾。
原定周三举行的两韩高级别会谈，是由朝鲜于周二提出举行，以跟进上月举行的两韩峰会，想不到转眼间又宣布取消。而美国国务院表示，美朝峰会的准备工作仍在继续。
美韩今次空军展开为期两周、代号“超级雷霆”的联合军演，双方出动共逾100架战机参与实战演习。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost