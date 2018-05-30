孤独对人体健康具有毁灭性影响

美媒称，最孤独的人群并非像大家以为的那样是老年人，研究表明孤独对人体健康具有毁灭性的影响。
据美国商业内幕网站5月26日报道，人们往往认为老年人很孤独。由于伴侣可能已经离世，他们只好独自生活，年龄又意味着他们没有办法像过去那样四处走动。
研究已经证明孤独对身体的伤害有多大。
例如，一项研究考察了孤独如何推高人体应激激素的水平。心脏病、糖尿病和痴呆据认为都与应激激素存在关联。还有一项研究证明，孤独可以让人的寿命缩短概率增加50%。
报道称，老年人出现各种健康问题的风险原本就高，如果这个群体还容易陷入孤独，上面所说的不是一个好消息。
报道称，不过，要是人们认为老年人独居，所以就更加孤独，那么实际情况恐怕不是这么一回事。
美国杨伯翰大学心理学教授朱莉安娜·霍尔特-伦斯塔德的研究显示，最孤独寂寞的其实是青少年和青壮年。
霍尔特-伦斯塔德与同事分析了70项研究，发现65岁以下人群患与孤独有关疾病的风险超过65岁以上群体。
另外，美国全国社会生活、健康与老龄化计划说，只有30%的老年人经常感到孤独。
霍尔特-伦斯塔德对《纽约时报》记者说：“我们研究孤独及社会隔绝的影响不应只关注老年人。我们应把这个问题扩大到所有年龄段。”《纽约时报》在前不久的一篇文章中总结了孤独对健康的影响。
她还说：“如果我们承认社会交往是人类的根本需求，那么就不能低估社会隔绝的风险，即使人们没有孤独感。”
报道称，孤独与独来独往是两回事。虽然老年人在很多时候是独自一人，但这并不意味着他们因此不开心。
实际上，被别人众星捧月时反而可能让人心生孤独。许多孤独的人是已婚人士。
霍尔特-伦斯塔德说：“单身的确有很高的孤独风险，不过并非桩桩婚姻都幸福美满。我们必须考虑人际关系的质量，而不仅仅是人际关系是否存在以及数量多少。”
报道称，众所周知，饮酒、吸烟以及空气污染等因素都可能导致寿命缩短。
但是也不能忽视孤独这个因素，孤独不仅损害人们的心理健康，也损害身体健康。
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