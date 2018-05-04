中国借巴拿马扩大在拉美的影响

西媒称，刚刚过去的中国农历新年在巴拿马留下浓浓的年味。此前，北京大力推行“软实力”策略，吸引巴拿马精英。数月前起，巴拿马的政治人士、记者、学者、官员、外交人士等被邀请至中国。这样做的目的是吸引这些极具影响力的精英来创造一种有利于中国的环境。
据西班牙《阿贝赛报》网站5月3日报道，这种吸引策略恰好在此时表现出来并非偶然。中国和巴拿马8个月前建立了外交关系。随着中国企业在巴拿马首都开设分支机构以及中国企业家更加频繁地访问巴拿马，巴拿马国内面对中国经济登陆可能带来的机遇表现出乐观的态度。
报道称，如今，中国获得了在巴拿马巩固其地位的机会。自巴拿马运河1914年通航以来，这条运河一直由美国掌控。巴拿马运河是全世界最具战略意义的地点之一，北京试图扮演的角色令人担心巴拿马未来会成为中美两大世界强国之间的碰撞区域。一位不愿具名的专家解释说：“巴拿马面临的一个风险是这将如何影响我们与美国之间的关系。从地缘政治角度来看，我们必须十分注意，因为我们与美国签署过中立性条约。”这位专家指的是上世纪70年代时任美国总统吉米·卡特与巴拿马前领导人奥马尔·托里霍斯签署的《巴拿马运河条约》和《关于巴拿马运河永久中立和经营的条约》。
不过，佛罗里达州立大学政治科学教授卡洛斯·格瓦拉·曼解释道，对此，华盛顿平静得令人吃惊。
报道指出，然而美国许可并不意味着美国不会进行监视，因为巴拿马运河对于美国而言具有巨大的经济价值：根据巴拿马运河管理局的数据，每年近1.4万艘穿越巴拿马运河的船只中，有65%的船只航行在美国的大西洋海岸和太平洋海岸之间，船上的货物来自亚洲，目的地是美国的东海岸。
报道还指出，中国通过没有政治、金融要求的国际合作模式登陆巴拿马，为其他国家带来的好处毋庸置疑。特朗普的保护主义议程以及拉丁美洲普遍认为华盛顿不将拉美视作优先考虑对象的感受也发挥了有利作用，这一切都有助于中国从经济上登陆巴拿马，并且逐渐在一个长期以来作为美国影响区的地区赢得政治前景。
巴拿马分析人士埃迪·塔皮罗认为，在这种情况下，包括巴拿马在内的很多国家将“一带一路”倡议视作21世纪巨大的经济机遇。
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