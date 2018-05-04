美共全国主席巴切特尔：马克思主义在美迎来发展契机

在美国芝加哥市霍尔斯特德南大街，有一处不起眼的沿街平房，除了门口上方鲜黄色的“联合中心”字样，房子外部没有其他标识。推门进去，内有会议室、图书室、活动室等，这里就是美国共产党全国委员会所在地。美共负责党务和组织工作的人员在这里办公，左翼杂志《人民世界》编辑部也设在此处。
美国共产党全国主席约翰·巴切特尔在办公室告诉《参考消息》记者，美共1919年成立于芝加哥，现有5000余名正式党员，在各地有100个组织，10个支部，下属至少28个活动中心。
曾遭遇无数“惊涛骇浪”
美共的宗旨是“人民和地球高于利润”。近年来，它积极发起或参与劳工权益、种族平等、反移民禁令等各种社会平权运动，意在激发美国社会对马克思主义存在价值、资本主义是否是当今美国诸多问题根源等的讨论。除了芝加哥，美共在康涅狄格州和休斯敦、圣路易斯两市的党员规模和组织活动表现也十分亮眼。
目前，美共的发声渠道除了《人民世界》外，还有自己的网站、广播和社交网络平台。虽然美共内部在有的问题上存有分歧，但全体党员都坚定地支持宣扬和推行马克思主义，并视之为解决美国一系列社会问题的有效出路。
从成立至今，美共曾遭遇无数“惊涛骇浪”。特别是在20世纪中叶，美国等西方国家对社会主义阵营发起冷战，“麦卡锡主义”等反共思潮横行，马克思主义运动在美国遭遇了极大困难。美共不仅被宣布为非法组织，其领导层几乎全部被捕入狱。上世纪90年代苏联的解体则让美共处境雪上加霜，一半以上的党员因此流失，参与工人运动的人数也大幅下降。近年来，大资本集团加大对工人运动的阻挠，企业倒闭导致大量美国工人失业、工会解散，美共面临着重兴劳工运动势头的艰难挑战。
从制度环境看，美国实行“两党轮替、赢者通吃”的选举制度，这让第三党或独立候选人很难在选举中胜出。美国不仅有反共法律，而且主流媒体和出版物时常刻意歪曲甚至抹黑马克思主义思想和美共形象。前不久，位于波士顿的一处美共活动中心的窗户玻璃被身份不明的人砸破，整个窗户不得不重新更换。
此外，美共还面临着经费紧张、人手不足等其他困难。巴切特尔说，美共不许接受外国捐助，每个党员每年交的党费仅为60美元，这些经费远不足以维持组织日常运转，他们经常为组织生活和出版等活动举行筹款。但巴切特尔说：“我们的最大挑战是如何让声音‘不受过滤’地送达到数百万人民那里。”
历史上，美共曾为恢复在美国政治中的“合法性”而不懈抗争，一度把官司打到美国最高法院，并最终赢得胜利。如今，美共也在积极寻求突破，联合其他左翼政党和社会组织通过媒体发声，揭露政府的压制行为，并让更多的民众了解自己的立场和主张。多名美共领导人在采访中表示，作为马克思主义政党，美共既要努力行动，满足人民基本生活需求，也要积极有为，扩大政治参与和参选力度，争取更大的政治空间，并积极推动加强全球无产阶级政党之间的合作。他们强调，美共最重要的使命之一，就是“在美国保护好马克思主义思想的火焰，并通过行动将之发扬光大”。
时代变化提供发展土壤
危和机总是相伴而来。近年来，美国政治和社会氛围的巨大动荡和深刻转变，为马克思主义思想和政党在美国的发展提供了新的土壤。
记者在采访多名美共负责人的过程中了解到，虽然美共目前面临着资金、组织等一系列困难，但近些年美国社会的反共“神经”不再像过去绷得那么紧，美国社会贫富差距拉大也让美共的组织规模在过去十年间有了较大发展。2016年美国大选中主张推行社会主义的参选人伯尼·桑德斯获得了包括年轻人群体在内的大量支持。特朗普政府上台后，去年一年申请加入美共的人数增速更较前年翻了一番。他们认为，这些迹象显示，美国社会对社会主义的态度有所转变，马克思主义思想和美共有望迎来更大的发展契机。
除此之外，特朗普政府上台一年多来，“Me Too”反性骚扰运动、西弗吉尼亚州教师大罢工、全美青少年反对枪支暴力游行、非法移民人权游行、反对退出巴黎气候变化协定抗议等社会运动风起云涌，这些思潮也为美共发展提供了新的助力。
巴切特尔披露，美国调查机构皮尤研究中心的民调显示，一半以上的美国青年认为社会主义比资本主义好。他说，美国年轻人对共产主义的理解是：免费医疗和教育、打造清洁环境、推动和平事业、杜绝枪支暴力，并有更多发展机会。美共在这些领域和他们的诉求是一致的。
巴切特尔坚信，马克思主义是“生机勃勃而充满哲思”的学说，是随时代变化不断发展的思想理论，更是美共革命事业的重要指南。美共未来将结合马克思主义理论和上世纪60年代民权运动的成功经验，鼓励党员积极参选公职和各工会领导人，加强和美国各政党组织的合作，在美国政治舞台上扩大自己的声音，“马克思主义将始终引领这一进程”。
今年是马克思诞辰200周年，明年美共也将迎来建党100周年，美共和多个社团组织将在全美范围内举办一系列庆祝活动。
愿与中共加强交流合作
在接受《参考消息》记者采访时，美共领导人都对中国共产党带领人民取得的国家建设和发展成就表示由衷的赞赏，强调美共愿加强与中国共产党在各个领域和层级的交流互鉴，深化双方合作。
他们认为，中国共产党有能力带领人民走出一条在困境中发展社会主义的道路，让中国走向富强。过去10多年来，中国共产党在满足民众基本生活需求、实现国家现代化、扩大国际影响力方面取得的成就更让世人印象深刻。巴切特尔说，中国将越来越多地影响人类生活的每一个方面，而这些都是对马克思主义作出的重大贡献，也是包括美共在内的全球无产阶级政党可以借鉴的重要典范。
美共经济委员会成员瓦迪·哈拉比认为，由于中国共产党的领导，中国人民得以更好地分享发展成果。没有社会主义，这些都无法实现。
巴切特尔说：“美共的社会主义模式将由美国人民和民主斗争塑造，我们重点的合作领域是打造无核化、非军事化、资源可持续的社会，在保护气候等领域开展更多实质性的合作，而这之前各国工人政党在此问题上还做得不够。”
巴切特尔表示，美共和中共是“兄弟”关系，希望未来能够发展层级更高、互动更密切的合作。“美共一直希望发展和深化两党关系，我确信未来两党将有更多合作机会。”他说。
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