扫码支付Out啦！新加坡银行推出指纹支付 购物不必带手机、不必带卡、更不必带现金

你还在使用扫码支付吗，带着笨笨的手机，激活应用，输入密码，然后对着二维码扫啊扫，等收款人过账？或者干脆手机没电池，你又刚好没带信用卡，又要怎样付款？
新加坡华侨银行推出新的支付服务，就是用你的手指指纹支付。
这意味着，你以后到商家消费，不仅不用带信用卡，也不必带手机。就算你身上没有任何一样东西，只要你用手指扫描一下就能完成付款。
这项指纹支付是将你的指纹和信用卡绑定，你在外消费时，就只需两根手指的指纹轻轻一扫，就从信用卡账户扣款支付了。
据称，只是全球第一个指纹支付服务。
新加坡华侨银行和新加坡一家初创公司Touché，合作推出了指纹支付服务。
据称，指纹支付的创新装置和软件，为商家提供了高度安全性、便利性和个性化的收款服务。
Touché的装置可以同时接受传统信用卡的支付和手指指纹支付，这样一来，商家无需安装很多收款终端，只须一个设备就能搞定。
支付之后，付款收据会电邮给付款人，以减少对纸张的使用。
同时，消费者也可通过指纹获得消费点数和折扣，商家也能够以指纹数据，建立忠诚度计划，给会员更多的优惠。
装置还提供分析元件，商家可以用来根据顾客特征和消费模式，为用户提供个性化优惠。
对于消费者来说，只须一次性注册，就能将信用卡和你的指纹绑定。付款时，不超过4秒钟就能完成付款，再也不需要输入密码、不需要签名，也不需要实体卡或手机。
新加坡华侨银行指出，这项服务提供了简单又安全的支付方式，将能够改善用户体验。这也将协助新加坡成为电子支付社会。
这项支付受惠最大的可能就是老年人，他们往往不会使用智能手机。对他们来说，用指纹扫一下就能付款，是再方便不过的了。实际上，新加坡近来推行手机扫码支付并不受欢迎，尤其是老年人不愿意使用。
今年三月，维萨卡的一项调查显示，新加坡人乐意使用生物认证方式来确保转款的安全。在500个受访新加坡人中，96%表示愿意使用这样的方式付款。
最大的优势，用户可以无需记住各种密码。
目前，有20%的新加坡人在银行或手机使用中，接受指纹或刷脸认证。
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