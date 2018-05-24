新加坡航空被列入“黑榜” 飞中国恐受限 若官网未将台湾列为中国一部分

综合讯，媒体称，英国航空公司、汉莎航空公司和加拿大航空公司等20家航空公司现在都已经站在北京一边，在自己的全球网站上把台湾称作中国的一部分，下拉菜单和网站地图上纷纷出现“中国台湾”的字样。但包括新加坡航空公司在内的一些航空公司，仍然没有“正名”，过30天后恐遭到中国限制航权。
据美联社5月23日报道，美国服装零售商盖璞公司（Gap）本月为销售印有中国地图但略掉台湾的T恤道歉，并且在世界各地下架这款产品。1月份，达美航空、万豪酒店集团、萨拉服装公司和医疗设备制造商美敦力公司都为把台湾称作“国家”公开道歉。
报道称，加航、汉莎、英航、芬航、印尼鹰记航空、亚航和菲航等多家公司都已经改变对台湾的提法；北欧航空、瑞士航空、马来西亚航空、宿务太平洋航空、俄罗斯国际航空、意大利航空、奥地利航空、毛里求斯航空、阿提哈德航空、西班牙伊比利亚航空、以色列航空、蒙古航空和西伯利亚航空等公司也都把台湾称作中国的一部分。
美联社报道称，但也有部分航空公司截至22日尚未在网站上将台湾列为中国的一部分，这些公司称它们正在考虑。
中国民航管理总局4月25日向36家外国航空公司发函，要求在30天内更改其对台湾和港澳的称呼。
中国官媒5月23日对尚未修改名称的外国航空公司以“大限将至”用词下达最后通牒，并引述专家表示会推出“制裁措施”，对不服从的外国航空公司，下架其订票APP，限制其在中国大陆的飞行权。
环球网昨天以《大限将至，这些外航还在抗拒“台湾属于中国”》为标题，发出有关报道
环球网23日将未改名的15家外国航空公司列入“黑榜”，包括：美国联合航空、达美航空、美国航空、夏威夷航空，澳大利亚航空，法国航空，全日本空输、日本航空，泰国航空，大韩航空，阿联酋航空，卡塔航空，新加坡航空，印度航空，土耳其航空。
本文发稿时，新加坡航空网站尚未作出修改。这距离30天限期只有一天了。
美联社调查了38家航空公司，中东的土耳其、阿联酋并未修改。亚洲17家，印度、新加坡、大韩航空、香港国泰、澳门航空，9家维持原样。
但美联社也发现，中国航空公司自己却是例外，在台湾的网站，没有把台北标注在中国。
德国媒体报导，大陆网友发文质疑，大陆国内机场、航空公司，自己就把台湾、港澳当成国际地区与国际航班。
欧洲10家，法国航空、荷兰皇家航空2家并未修改，但德国汉莎、意大利航空、英国航空已作修改。美国4家主要航空、澳洲航空，都没有修改。
此前，对于中方向外国航空公司提出要求一事，美国白宫在5月初曾发布声明指责，称“反对中国试图强迫私营企业使用特定政治性语言，迫使美国企业接受中国共产党的政治正确”，还声称中方的要求是“奥威尔式废话”。
对此中国驻美大使崔天凯回应说：“任何在中国大陆营运的外国公司都应该尊重并遵守中国法律，这是国际商定的原则。我不想评论任何人的愚蠢言论。”
另外，中国外交部发言人也就此事作出表态，称在华经营的外国企业应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民民族感情。“无论美方讲什么话，都改变不了世界上只有一个中国、港澳台地区是中国领土不可分割的一部分的客观事实”。
环球网引述中国航空专家张宝鑫表示，对于逾期仍不做修改的外国航空公司，中国管理部门有可能对他们在中国的航权有所限制，也可以依法下架其在中国市场的APP等订票系统。
美联社援引一名风险控制专家的话说，“如果你想在中国或和中国做生意，不遵守（规定）并不是一种选择”。
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