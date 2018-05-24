新加坡航空被列入“黑榜” 飞中国恐受限 若官网未将台湾列为中国一部分





综合讯，媒体称，英国航空公司、汉莎航空公司和加拿大航空公司等20家航空公司现在都已经站在北京一边，在自己的全球网站上把台湾称作中国的一部分，下拉菜单和网站地图上纷纷出现“中国台湾”的字样。但包括新加坡航空公司在内的一些航空公司，仍然没有“正名”，过30天后恐遭到中国限制航权。

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