马克龙私有化改革步伐不歇 法铁后再出售明星行业

西媒称，马克龙上台一年来，法国经济改革的步伐一刻都未曾停歇。法国国营铁路公司改革法案前脚刚刚通过，法国 10 年来最大规模的私有化浪潮就已经袭来。不过，私有化改革针对的并不是仍属国有企业的法铁，而是另外 3 个行业巨头。首当其冲的就是包括夏尔 · 戴高乐国际机场和奥利机场在内的巴黎机场，另外两个明星企业则是法国博彩公司和天然气巨头昂吉集团。





据西班牙《国家报》网站 6 月 18 日报道，马克龙认为，政府不能只是拥有者或管理者，更应是决策者，而此次私有化改革就体现了这个理念。马克龙希望利用出售巴黎机场、法国博彩公司和昂吉集团股份的收入，建立一个价值 100 亿欧元的基金，用于促进创新发展和降低公共债务。目前法国公共债务占国内生产总值（ GDP ）的比例已经逼近 100% 。





报道称，此次私有化改革的方案已写入法国政府 18 日提出的《增长与企业转型行动计划》。政府预计议会将在今年年底或明年年初通过该法案。法国经济部长布鲁诺 · 勒梅尔上周表示，政府并不希望代替那些有胆有识的股东领导这些颇具竞争力的企业。





据报道，马克龙是在一个敏感时刻宣布私有化改革的。他曾以新派政治家的形象打破数十年 “ 左右分野 ” 的传统政治格局，但如今却有人指责他过于右倾。此外，随着明星企业被出售，他作为 “ 富人总统 ” 的印象或许进一步加深，因为很多法国人都开始对传统的英美资本主义经济模式产生怀疑。





虽然私有化在法国是一个敏感问题，就像一个禁忌，但从上世纪 80 年代开始，不同政治流派的政府都在尝试出售国有资产，预计马克龙的私有化改革也不会是最后一次，更不会是规模最大的一次。





据报道，目前法国政府分别持有巴黎机场、法国博彩公司和昂吉集团

50.6%

、

72%

和

24.1%

的股权。改革之后，政府将不再是前两者的最大股东。但是政府将为两家企业制定一个规范框架，以免局势发生混乱。

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