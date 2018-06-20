美关税重压引盟友“叛变” 欧澳启动自贸谈判合力抗美

欧盟和澳大利亚 18 日启动自由贸易谈判，这是美国在全球的盟友想要加强经济联系，抵抗特朗普 “ 美国优先 ” 政策负面影响所采取措施的一部分。

据美国《华尔街日报》网站 6 月 18 日报道，欧盟贸易专员塞西莉亚 · 马尔姆斯特伦本周抵达澳大利亚堪培拉，推进欧盟的全球贸易攻势，此前在加拿大举行的七国集团峰会上，特朗普的保护主义措施令其他西方领导人感到沮丧。

马尔姆斯特伦 18 日在与澳大利亚总理马尔科姆 · 特恩布尔以及贸易和投资部长史蒂文 · 乔博举行的联合吹风会上说： “ 现在是一个充满挑战的时刻，所以真的很高兴看到澳大利亚愿意和我们携手推进积极的贸易日程，坚信好的贸易协议是双赢的协议。我们今天启动谈判，就是发出一个非常强烈的政治信号 ” 。

马尔姆斯特伦将于 21 日前往新西兰会见该国贸易部长，与美国的另一个盟友启动贸易谈判。在华盛顿放弃传统的自由贸易倡导者角色之后，布鲁塞尔想要填补这个全球真空。

然而，欧盟的雄心受到国际和内部危机的妨碍，其长期合作伙伴正采取措施惩罚欧洲。

报道称，在密集磋商 3 个月之后，白宫从 6 月 1 日起对来自欧盟的钢和铝分别征收 25% 和 10% 的关税。特朗普指责欧盟对美国不公平，并正在研究对汽车征收关税，这将对欧洲造成严重冲击。

据报道，鉴于这些挑战，欧盟寻求与其他贸易伙伴深化贸易联系。欧盟委员会去年通过了

2016

年与加拿大达成的自由贸易协议，过去一年还与日本和墨西哥敲定了关税削减协议。欧盟还在农产品问题上做出艰难的政治让步，以期完成与包括阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭的南方共同市场之间长达

20

年的谈判。

Twitter

sgnypost





