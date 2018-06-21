特鲁多：加拿大10月17日起实行大麻合法化

据 Global News 新闻网报道，加拿大总理特鲁多周三（ 20 日）下午宣布，加拿大将在 2018 年 10 月 17 日起实行大麻合法化。

报道称，加拿大原定于 2018 年 7 月 1 日实现大麻合法化，但是由于程序问题，不得不往后拖几个月。





据中国新闻网报道，加拿大 2017 年 4 月 13 日正式提出大麻合法化的法案，目标是在 2018 年 7 月之前通过政府规管实现大麻合法化。若这一酝酿多时、富有争议的法案如期通过，加拿大届时将成为七国集团中首个在全国范围推行消遣类大麻合法化的国家。

报道称，政府法案提出，大麻只能售予 18 岁以上人士；成人可在公共场合持有不超过 30 克干大麻；成人可在家中种植最多 4 株大麻，且高度不超过 1 米。除非获许可，大麻及大麻产品禁止越境。

法案亦提出，大麻产品禁止进行包装设计，将大麻与迷人生活方式联系起来的卡通形象、代言、图片等都不允许出现。各省及地区均有权在联邦规定的基础上设定更严格的规管法例。

据悉，早在

2001

年

7

月底，加拿大已成为全世界首个使用法律系统管制大麻医疗用途的国家。患者可凭处方使用医用大麻。

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