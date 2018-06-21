英国王室将举行第一个同性婚礼 女王堂弟将迎娶他

今年春夏，英国王室喜讯连连。继哈里王子与梅根成婚后，英国王室将迎来一场史无前例的婚礼。女王的堂弟伊瓦尔 · 蒙巴顿勋爵将与一个名为詹姆斯 · 科伊尔的男子完婚。

据英国《每日邮报》报道， 55 岁的蒙巴顿勋爵是米尔福德港第三侯爵的儿子，也是女王的堂弟，他曾于 2016 年向外界公开承认自己 “ 出柜 ” 。

在蒙巴顿勋爵 16 年的婚姻生活里，他一直因自己的同性恋倾向而内心充满挣扎，直到蒙巴顿在瑞士滑雪时，遇见自己的另一半詹姆斯，他才决定在两年前，大方承认自己是同性恋。此事曾掀起外界对英国王室不小的舆论轰动。

今年夏天，这两个男人将在德文郡一间私人教堂里，迎来他们的婚礼。据了解，各大媒体并未有过其他王室同性婚礼的报道，因此，此次婚礼或将成为全球首个王室同性婚礼。









对于即将到来的同性婚礼，蒙巴顿勋爵感慨万分，近日，他手持着一张 24 年前与前妻的照片，回忆称 “ 那是我一生中最美好的一天，我爱它。 ”

蒙巴顿与前妻佩妮曾有过一段 16 年的婚姻，并育有 3 个女儿。为了他们的女儿，三人将共同承担父母的责任，而詹姆斯也将视其为己出。

“ 我们是有趣的三人组合 ” ，蒙巴顿受访时打趣地称，他认为这种生活方式，无论对于他还是他的家人来说都是非常幸运的事。因为前妻佩妮不仅支持他，更将出席他的婚礼，并担当他的伴娘。

报道称，对于很多女性来说，面对这样的家庭生活实属难以接受，但佩妮在受访时却表示 “ 这是女儿们的主意（当伴娘），这让我觉得十分感动。 ”

这场即将于盛夏举办的婚礼同样得到了蒙巴顿亲朋好友的祝福，

“

我所有的朋友都接受詹姆斯，

”

蒙巴顿称。英媒称，这场婚礼规模不会很大，仅邀请

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位宾客，目前尚不清楚是否有重要皇室成员出席。

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