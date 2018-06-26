这10大国家对女性最不安全 唯一上榜西方国家是美国

据台湾“中央社”6月26日报道，汤姆逊路透社基金会（Thomson Reuters Foundation）近日公布了一份调查，名为《对女性来讲最不安全的10大国家》。根据调查结果，对女性而言，印度是全球最不安全的国家，遭受性暴力和被逼当奴工的风险极高；美国排名10，但却是唯一上榜的西方国家。
据报道，汤姆逊路透社基金会（Thomson Reuters Foundation）在针对女性议题访问了大约550名专家后，得出的调查报告显示，遭战争蹂躏的阿富汗和叙利亚分居第2、3名，索马利亚和沙特阿拉伯排第4和第5。
专家团表示，印度被列为对女性最危险国家之首 。6年多前发生德里（Delhi）女学生公交车性侵谋杀案后，印度虽把针对女性暴力列为优先要务，但在解决女性面对的危险上仍做得不够。
政府数据显示，2007和2016年间，针对妇女犯罪的通报案件上升83%，每小时接获的强暴案达4起之多。
总部在华盛顿的“全国家庭暴力终结网”（National Network to End Domestic Violence）执行副总裁辛蒂•索思沃思（Cindy Southworth）说：“人们以为收入就代表你能免受厌女症（指歪曲、贬低女性的形象，表现为对女性化、女性倾向及与女性相关事物的厌恶。）的伤害，但事实并非如此。”她说：“我们将来回头看时，将看到这是多么强而有力的转折点…”
报告中的10国按照排名顺序分别是印度、阿富汗、叙利亚、索马里、沙特阿拉伯、巴基斯坦、刚果民主共和国、也门、尼日利亚和美国。
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