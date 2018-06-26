美国奶酪制造商：若出口大门关上 牛奶只能倒田里

美国总统特朗普在全球范围内频频制造贸易摩擦，各国为此纷纷进行回击。此情此景令美国奶农们和奶酪制造商们“看在眼里急在心里”。他们为自己生产的牛奶与奶酪的命运感到深深的担忧，不知这些要销往海外的产品会不会受到牵连：毕竟，想要让奶牛不产奶是一件不太现实的事——圣诞节的时候不行，贸易战来临的时候也一样不行。
据美国《纽约时报》报道，“如果出口的大门被关上了，我可以想象到的是，到了某个时间点，我们将不得不把牛奶倒进田里。”常年从事奶酪生产的萨托里公司董事长杰夫·施瓦格尔表示，萨托里公司从威斯康星州的逾100家农场收购牛奶，“这会引发连锁反应。”
在贸易领域，特朗普政府目前与全球多个国家存在冲突，他还不断要求建立新的贸易协定，向美国的盟友们征收关税，对在他看来极不公平、有损美国企业及工人利益的条款进行重置。特朗普还专门圈出了一些他认为在全球竞争中存在劣势的美国产业，这其中就包括汽车和乳品行业。他对加拿大乳制品设置关税，引发了他与加拿大总理特鲁多之间一场公开的“口水战”。
特朗普的贸易政策，或许是源于他竞选总统期间的承诺。当时他许诺要以“美国优先”为准则，重振美国的产业，尤其是制造业。这帮助特朗普当选总统，但现在，曾经给他投票的美国城镇居民们，却因为保护主义政策越来越显得弊大于利，而对这位总统的政策产生了意见分歧。
对萨托里这样的美国国内奶酪制造商来说，特朗普的做法其实会让美国制造商在竞争越来越激烈的全球市场中更加步步为艰。现在，由于美国对墨西哥、加拿大征收钢铝关税，这些国家可能会对美国进行回击，美国乳制品在对这些国家出口时将面临很高的关税。
不仅如此，出口商们还担忧，如果特朗普继续威胁退出北美自贸协定，加拿大、墨西哥将对美国的乳制品彻底关上大门。眼看着其他国家的竞争对手们因为贸易协定的关系享受了更低廉便捷的出口渠道，特朗普却令美国的处境越来越孤立，美国产品的出口形势正显得越来越不利。
在萨托里公司位于普利茅斯的工厂里，巨大的搅拌机正在银色的大缸中不停地旋转，将凝乳状的奶酪与盐搅拌融合在一起。铁路那头的另一家工厂中，身着白色工作服、黄色橡胶靴的工人们正在把菜盘那么大的轮状奶酪放在梅洛红葡萄酒和胡椒中浸泡，随后再把它们放置到巨大的架子上等待时光的洗礼。
目前，萨托里公司在美国国内雇有约500名工人，出口各类奶酪至49个国家，虽然出口业务只占公司目前营收的百分之十，但出口业务却是增长最快的板块，且拥有众多的机会。
但被关税这个因素“搅局”之后，情况却不太一样了。萨托里公司的奶酪销往墨西哥的许多零售店与连锁餐馆，现在这些出口的奶酪却背上了15%的关税，今年7月5日起，关税还要上调至25%，以作为对特朗普征收钢铝关税的报复。受其影响，萨托里公司的奶酪价格将要上涨，这也使客户们不得不寻觅其他供货商，例如与欧洲的生产企业们缔结合约。
施瓦格尔不知道自己承受的一切是否值得，尤其是考虑到其他国家的制造商们正在利用这个形势向新兴市场销售产品时，他的心情更是如此。在中国这样的国家里，许多中高收入群体刚刚开始尝试食用奶酪，未来几年的需求将有望大幅攀升。
“欧洲人要大大地占一把便宜了，”施瓦格尔说，“他们正在尝试从长远的角度来打赢这场贸易战，而我们却不得不在遭遇掣肘的情况下竞争。”
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