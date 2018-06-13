美国心血管疾病治疗方案数据过时 1100万美国人或吃错药

澳媒称，一项新的研究显示，超过 1100 万美国人使用的阿司匹林、斯达汀和血压药物处方可能是不正确的。





据澳大利亚科学预警网站 6 月 10 日报道，研究人员根据一套更新后的计算方法得出了这一结论，这套被称为 “ 汇集队列方程 ” （ PCEs ）的计算方法被用来确定发生心脏病和中风的风险。

报道称， PCEs 是美国心脏血管疾病预防指导原则的基础。通过评估患者可能患心脏病或中风的风险，它们帮助医生判断是否给病人开出阿司匹林、血压或斯达汀类药物，或者混合使用这几种药物。





大多数医生利用 PCE 网络计算器或智能手机应用软件来计算患者的风险；这些方程也被列入许多电子健康档案中，这样患者的风险就会在他们到诊所看病时自动计算出来。





报道称，但是，对于 PCEs 是否建立在过时的数据基础上，从而使一些患者面临服药过量或用药不足的风险，这一点一直存在争论。





斯坦福大学医学院最初保健护理效果研究助理教授、斯坦福大学卫生政策中心的核心成员桑贾伊 · 巴苏说： “ 我们发现，或许至少有两种主要方法可以改善 2013 年的方程式。 ”

“ 第一个众所周知：可以更新用来推导方程的数据。 ”





他说，例如，推导出最初方程的一个主要数据集来自 1948 年 30 岁至 62 岁之间的人，因此到 2018 年这些人将已经是 100 岁至 132 岁的人了，也就是说他们很可能已经死亡。





报道称，较老的方程式通常把人们的风险估计得太高，可能每个风险群体平均达到 20% 。

作为发表在《内科学纪事》上的这一研究报告的第一作者，巴苏说： “ 自上世纪 40 年代以来，饮食、环境和医疗方面发生了很多变化。因此，依靠我们祖父母辈的数据来作出我们的治疗选择可能不是最好的办法。 ”





此外，研究人员发现，旧数据可能没有足够的非洲裔美国人样本。对于许多非洲裔美国人来说，医生们可能把他们罹患心脏病或中风的风险估计得太低了。





巴苏说： “ 因此，许多美国人根据目前的指导原则被推荐采取积极的治疗手段，但他们可能并不需要这种治疗，而根据我们的发现，有些美国人 —— 尤其是非洲裔美国人 —— 可能一直得到错误的保证，或许他们需要开始接受治疗。 ”





在研究中，研究人员用较新的数据更新了

PCEs

，以便大大提高心血管风险评估的准确性。

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