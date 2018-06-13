美国对俄实施新制裁 俄议员：美制裁机制已失控

俄媒称，美国财政部称，美国将俄三名个人和五个实体列入制裁名单。





据俄新社 6 月 11 日报道，三名个人分别是奥列格 · 奇里科夫、弗拉基米尔 · 卡甘斯基和亚历山大 · 特里本。美国财政部认为，他们全都与潜水技术服务公司有关联。而潜水技术服务公司与数字安全公司、量子科学研究所等总共 5 个实体一起被列入制裁名单。美方实施制裁的理由是这几家公司都与俄联邦安全局关系密切。





报道称，受制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。





制裁是依据去年通过的《以制裁反击美国敌人法》而实施的。美国财长姆努钦表示，上述实体 “ 损害了华盛顿及其盟友的安全 ” 。美方将 “ 诺特佩蒂亚 ” 病毒称为俄罗斯制造的威胁，认为幕后黑手是莫斯科。





上一次华盛顿以该病毒攻击为由扩大针对俄个人和组织的制裁名单是在今年 3 月。当时被列入名单的包括俄联邦安全局、俄军总参谋部情报总局及其多名工作人员。





另据俄新社 6 月 11 日报道，俄国家杜马（议会下院）议员安东 · 莫罗佐夫和阿列克谢 · 切帕对美国将俄多个实体列入制裁名单一事作出回应。





莫罗佐夫认为，美国当局的决定是企图 “ 刺激 ” 俄罗斯，但这些举措没什么作用，因为上述实体可以改到别国注册。





莫罗佐夫说： “ 我对这些措施能带来什么实际效果表示怀疑，因为这不过是又一次政治化举动，试图刺激俄罗斯及其企业。 ”





切帕认为，美方扩大反俄制裁的理由是胡编乱造的，俄罗斯必须对此事给予同等力度的反击。





报道称，早些时候，俄联邦委员会（议会上院）议员科萨切夫发表评论称，美国的制裁机制已经失控，毫无理智可言。以类似举措向俄施压

“

越来越可鄙，越来越难以令人信服

”

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