日本捕杀122头怀孕母鲸遭谴责 辩称“科学研究”

据英国《独立报》报道，日本在最近一次南冰洋捕鲸行动中，捕杀122头怀孕母鲸及114头幼鲸，引发国际社会和动物保护团体谴责。而日方辩称，此举是为“科学研究”。
据报道，国际捕鲸委员会（IWC）科学委员会本月召开会议。根据会议文件，日本在南冰洋年度夏猎期间出动两艘捕鲸船，共捕杀333头小须鲸，其中122头为怀孕母鲸，另有114头为幼鲸。日本捕鲸者用绑有30克斧榴弹的鱼叉掷向鲸鱼，导致鲸鱼因爆炸而死亡，随后被打捞至船上，日本研究者在此对鲸脂和其胃内容物的数据进行收集。日本业者称，此项目符合《国际捕鲸管制公约》的规定。
而批评者认为，日本所谓研究实际上只是为商业捕鲸作掩护，因为被捕杀的鲸鱼随后就会被出售用于食用。国际人道协会高级项目经理维尔贝洛夫（Alexia Wellbelove）认为，“122头怀孕母鲸被捕杀，这是个惊人的数字，并暴露出日本捕鲸的残忍性。在非致命性方法已经足够用于科学需求的情况下，日本的捕鲸行动本质上极其可怕，并且毫无必要。”
维尔贝洛夫强调，鲸鱼的生存目前已因渔业误捕和海洋污染而面临重大威胁，世界范围内都在强调保护工作，日本至少应该放下鱼叉。该协会寄望于澳大利亚等支持鲸鱼保护的国家一起向日本释放“最强信号”，敦促日本停止捕杀鲸鱼项目。
据悉，国际法庭2014年曾对日本做出禁捕鲸鱼的命令，但日本官方却仍以传统风俗与科学研究的名义，仍旧照常出船捕猎鲸鱼。专家认为，捕鲸与食用鲸类是日本文化特色之一，除非有更强制性的决策，否则这类的捕鲸“科学任务”，恐怕将持续不断上演。
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