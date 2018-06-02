美国黑人男子在自家车库遭警方射杀 获赔0.04美元

据俄罗斯卫星网6月1日报道，2014年，美国佛罗里达州一名黑人男子格雷戈里•希尔于自家车库被警察射中后身亡。经裁决，希尔的家人获赔0.04美元，即4美分。
希尔家人的律师约翰•菲利普认为这完全是一种耻辱。菲利普5月31日在推特上说：“赔偿费首先是4美元，然后减至4美分，最后（可能会）变为0。”
据报道，案发时，警察在接到邻居投诉希尔家音乐声太吵后赶到希尔住处，结果却对他开了4枪。菲利普说，希尔曾关上车库门躲避攻击。警察声称，希尔当时正拿着枪对准他们。但是在车库门关闭的情况下，警察究竟是怎样判断希尔是拿着枪的呢？这一直是个谜。第一枚子弹穿过车库门打中了希尔的肠子。第二颗子弹打中了他的头。调查显示，希尔的口袋里有枪。
菲利普表示，希尔遭受了“不合理的、随意的、过激的”对待。联邦陪审团显然发现希尔的权利遭到了侵犯，但也称因在车库时处于醉酒状态，希尔要为自己的死负99%的责任。而导致已为人父的希尔死亡的警官责任为1%。正因为如此，希尔的家人获赔全部损失费4美元的1%，即4美分。
据估计，2014年（即希尔去世的那一年）成人葬礼费用的中间值为8508美元。菲利普在接受美国有线电视新闻网采访时表示，希尔的女儿在街对面目击了一切，而警察则反复篡改事实。
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