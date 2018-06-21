以色列士兵射杀21岁巴勒斯坦女护士 联合国谴责

据《纽约时报》报道，这周五，21岁的巴勒斯坦志愿医务人员拉赞。纳吉尔（Razan al-Najjar）在加沙地带救援受伤的抗议者时，被以色列狙击手打死。
本周，加沙地带发动了第10周的示威活动中。周五傍晚前的一个小时，拉赞。纳吉尔跑去帮助一名伤者，就在此时，她遭到以色列士兵的枪击，很快就被宣告死亡。
一名目击者称，纳吉尔当时是穿着白色制服的，这很明显能看出她是医疗救助人员，她正在对一名被催泪弹伤到脑部的一名老者进行救援。
还有目击者表示，当时纳吉尔和其它医疗救助人员在距离边境围栏100米的位置转移伤者时一直是举着双手的，就在他们准备离开时，以色列士兵开枪并击中了她的胸部。
周六，数千名巴勒斯坦人参加了纳吉尔在加沙的葬礼。当地医疗工作者身穿白色制服，手举巴勒斯坦旗帜和纳吉尔的照片，为纳吉尔送葬。
作为急救医疗志愿者，拉赞⋅纳吉尔在之前的采访曾说，她希望能证明女性在保守的巴勒斯坦加沙地区也是有重要角色的。“并不是只有男人才能成为医疗工作者，女性也可以”，“我们只有一个目标，就是拯救生命，疏散人群”，“我们希望向这个世界传递一个讯息：没有武器，我们什么都能做到”。
周六，联合国人道主义协调办公室发表声明，对“身份明确的医疗工作者”的杀戮表示愤怒，并称其应遭到“强烈谴责”。
以色列军队目前对此次枪击事件没有任何解释，但周六表示会对此次事件进行调查。
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