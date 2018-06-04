韩媒：文在寅将加入新加坡特金会 共同宣告朝鲜战争结束

据韩媒消息，外交人士2日表示，美国总统特朗普下周在新加坡与朝鲜最高领导人金正恩举行峰会时，韩国总统文在寅也可能加入，共同宣告朝鲜战争结束。
韩国《中央日报》援引华盛顿与新加坡高层知情人士的话说，“文在寅准备在6月12日朝美首脑会谈当日或者13日与朝美首脑一起发表终战宣言。”
“如果没有突发事件，三国应当可以一起发表 ‘新加坡终战宣言’，”他表示：“新加坡已经开始为接待文在寅总统进行准备”。
不过，青瓦台高层相关人士澄清，“文在寅是否参与新加坡会谈发表终战宣言，目前还不确定”，“还需要进一步确认美国和朝鲜的意思”。
另一位知情人士说，“虽然预计朝美首脑会谈将就无核化和体制保障方案达成基本协议，但这次朝美首脑会谈中最引人注目的可能会是朝韩美一同发布的终战宣言”。
在此之前，特朗普曾于6月1日表示，“会在朝美首脑会谈之前讨论这个问题”，暗示可能会在新加坡发表终战宣言。
据《韩国先驱报》报道，韩国国家情报院下属智库国家安全战略研究所（Institute for National Security Strategy）高级研究员、韩国总统顾问团成员赵星瑞（音译，Cho Sung Ryul）则表示，终战宣言最早可能在12日会面后第二天达成。
赵星瑞表示，与其说这是一项具有法律效力的决定，不如说更多的是象征性姿态，在艰巨的无核化进程中，有必要缓解朝鲜对自身安全的担忧。“宣布朝鲜战争结束，是在无核化过渡时期为朝鲜的安全问题提供政治保障。”
《中央日报》称，分析认为，特朗普通过“（美国国务卿）蓬佩奥与朝鲜劳动党副委员长金英哲会谈”和“美国驻菲律宾大使金成与朝鲜外务省副相崔善姬会谈”这样两个渠道的会谈认识到美国希望看到的“CVID（全面的、可核查且不可逆转的无核化）”与相关路线图很难快速达成协议，也催生了特朗普推动发表终战宣言的积极性。
专家们普遍认为，强烈希望成功举行朝美首脑会谈的特朗普可能会积极推动发表终战宣言或多次首脑会谈，以防第一次朝美首脑会谈没有大的成果。
1950年爆发的朝鲜战争于1953年7月27日结束，当时只签署停战协定，而非和平条约，因此严格来讲，朝韩仍处于战争状态。
据《中央日报》报道，美国国务院前对朝政策特别代表尹汝尚（Joseph Yun）6月2日接受《华尔街邮报》采访时表示，“仅通过一次首脑会谈很可能无法解决问题”，“蓬佩奥谈到（会谈的）程序和进展问题，也非常值得关注”。
近期，特朗普谈到无核化时的态度也出现了大的变化。特朗普接见金英哲后在记者会上表示“我们将会进行谈判，开始谈判的进程”，前后近10次使用了“进程（process）”一词。
《中央日报》称，这意味着，特朗普意识到无核化需要经过一定的过程才能实现。但这并不意味着美国接受了朝鲜主张的分阶段、同步行动的无核化方案，因为朝鲜的重点不在于采取“分阶段措施”，而在于获得“阶段性补偿”。特朗普口中的进程更接近“分阶段采取无核化措施后，给予一揽子补偿”的方案。
梨花女子大学国际系教授朴仁辉表示，“无核化谈判本身可以在短时间内达成一揽子协议，但履行过程必须分为多个阶段进行，美国似乎开始认识到了这一现实”。
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