“外婆”是方言一律改“姥姥”！上海教委修改小学教材原文这是闹哪样？

“外公外婆”竟成方言，教材被改以后上海人也要跟着叫姥姥了吗？
最近在微博上一个网友爆料，说是上海二年级第二学期（试用本），上海教育（沪教版）出版社出版的语文书，第24课《打碗碗花》 （李天芳著散文），竟然将原文的“外婆”改成了“姥姥”……
而且不止《打碗碗花》这一篇教材被改，《马鸣加的新书包》原文中的“外婆”全部被改成了“姥姥”。缘何进入上海小学语文课文“外婆”要变成“姥姥”？
有网友找出了去年上海市教委针对此问题的答复：“姥姥”是普通话语词汇，而“外婆、外公”属于方言。
以下是答复原文：
1、查《现代汉语词典》（第六版），“姥姥”是普通话词汇语，指“外祖母”。姥姥、姥爷一般是在口语中使用较多（《现代汉语规范词典》）。“外婆”“外公”属于方言。
2、查《新英汉词典》单词grandmother可译作“祖母、外祖母”。《寒假生活》中使用普通话词汇语“姥姥”，是基于以下思考：1、口语“姥姥”比书面语“外祖母”更贴近实际，更接近生活，更和蔼亲切。2、希望学生利用寒假适当了解祖国语言的多样性，进一步开拓视野，增长知识。3、上海是一个改革开放的国际化大都市，人员来自于祖国各地，丰富的语言交融也有利于共建和营造多元、包容、开放、和谐的社会环境。再次衷心感谢来电人对本市中小学教材的关心和支持。
excuse me？什么时候外婆竟然成了方言了呢？？？ 上海网友们表示无法理解这样的修改，好好的“外婆”为什么要改成“姥姥”……
针对上海教委的答复以及修改原文的做法，不止上海网友觉得不可理喻，习惯叫外公外婆的南方人也炸了。以下是网友怒评：
@Maggie：难道以后得这么唱：“澎湖湾呀澎湖湾~姥姥的澎湖湾”吗？！
@Sky Lu:“摇啊摇，摇到外婆桥“改唱“摇啊摇，摇到姥姥桥? ”
@刘骏：世上再无“狼外婆”只剩“狼姥姥”……
@浮生：“外婆菜”也改叫“姥姥菜”?
@小楼：很好，很好，我赞同姥姥是标准普通话，因为我只听到过“去你姥姥的”，没有听说过“去你外婆的”，然后，这句标准普通话送教委，请笑纳。
不知道上海教委看到如此评论作何感想，反正小编是笑喷了~
网友 @禾中子先生这样说道：连语文这样的灵活性学科都要去找唯一标准，这就是文化的倒退，自由思想的管控和萎缩 。
其实，我们抛开其他的不谈，就这样随意删改作者原文，上海教委的做法有些不太妥当吧？毕竟作者在用词上也是有自己的特殊感情。在称谓使用上，教科书中的合情性（即合理）应以地方语境为主，即便“外婆”、“外公”为方言的界定，也要尊重原著的表达词。
上海人很愤怒，因为他们不叫“姥姥”，其实，不叫“姥姥”的岂止上海人！很多人对于上海教委认为“姥姥”是普通话词汇语的说法表示不同意。
@闪光的白银：姥姥，姥爷，只在北方制作的电视剧里听过，上海教委被北方人占领了？
@sue_森森：中国大部分地方称外公外婆居多，仅有部分北方人称姥姥姥爷居多。凭什么外公外婆变方言了？！
@Mr. RIGHT：姥姥是北方地区用的多， 那我们只要理解就行了， 妈妈的妈妈我们叫外婆。 错的究竟是哪边不重要， 逼我们喊姥姥实在不妥！
@小虫咪：如果真要标准化直接改成外祖父外祖母也能接受。姥姥和姥爷的叫法明显偏北方化……而且整个南方地区普遍都叫外公外婆，这样的叫法又不是上海独有。教育局这样改教材的做法，对于下一代真心要担忧了……
@委鬼จุ๊บ：姥姥不是北方的方言嘛？要改就改成外祖父外祖母，这才是官方叫法
@我是陈菇凉🌻：明明姥姥才是方言，果然现在普通话都要跟着北方方言走了~
@我爱云朵：都叫妈妈的妈妈，麻烦点。没争议。我觉得我完全可以胜任教委的重要工作~
@小正哥哥：我是北方人，小时候一直叫姥姥姥爷，可我一直认为外公外婆是正式的书面用语
@Sophia ：“爸爸”“妈妈”也是方言吗？是否也该改叫“爹”“娘”，或者直接叫父亲母亲？
@ʚSherryɞ：阿公阿婆可以算是方言，但外公外婆绝对不是！
“外公外婆”和“姥姥姥爷”，到底哪组是正规的普通话？
曾经有网友在知乎上发帖：为什么普通话始终无法消除北方话“姥爷”、“姥姥”两个方言词的使用？
他写道：普通话在全国强制推广已经有很多年了，在限制六南方面成效后果很大。但是，普通话毕竟名义上是全国使用的共同语，不应该一切以北方话为标准。北方经常使用的方言词“姥爷”、“姥姥”，并不是标准语，本应被更标准、更文雅的“外公”、“外婆”取代，可是为什么一直无法消除呢？
这一问不得了，立刻引发了一场撕逼大战！
@Spike Spiegel：你是怎么判断“外公外婆”更文明高雅的，我觉得“姥姥姥爷”还很亲切呢。普通话只是一种引导，不是法律，就算字典消除了姥姥姥爷也还是会有人用，而且人家这么叫碍你什么了？要不你先把全球统一成只用中文吧？
@千王：首先，普通话就是以北方方言为基础，北京话为基础音而来的。北方方言就像是血液流淌在普通话里，不是说抛弃就能抛弃的。其次，对于母亲的父母称呼，北方多为姥姥姥爷，南方多为外公外婆。如果非要官方的正式的说法也要说外祖母外祖父。最后，姥姥和姥爷真心没觉得哪里不文雅，外公外婆也不见得哪里高大上，一切都只是习惯问题。
@嚣鸨：北方方言较统一，虽然语调不同但互相交流无障碍；南方方言繁杂，甚至隔条街就互相听不懂了。答主应该说：外公外婆是诸多南方方言的一种。作为北方人，看题主先入为主的认为“外公外婆”比“姥姥姥爷”更优雅，当然不服。私以为有个“外”字比较见外，是强调父系血统、男尊女卑的历史产物。
@北人无泽：中央电视台少儿频道的那些主持人都是讲“姥姥姥爷”，本身普通话就是北方方言演变过来的，如果不用北方字词，那才叫怪呢。
@逸舟：照题主的说法，难道红楼梦里的“刘姥姥”也要被普通话改叫成“刘外婆”？
@赵而：“姥姥姥爷”哪里有不文雅？那爷爷奶奶也要改成祖父祖母吗？老公也不能叫了吗？“我的先生，你能别老看电视，刷下碗行吗？”爸爸妈妈也不能叫了吗？
@海淀区一男的：关于亲属的名词需要因地而异吧，因为亲属称呼是含有感情的，这不像其他名词可以统一。怎么可能有一种称呼比另一种高雅的说法呢？
姥姥or外婆，你那儿叫什么？
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