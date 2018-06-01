特朗普拟禁止德国豪华车进口:让第五大道没有奔驰

外媒称，美国总统特朗普有意完全禁止德国豪华轿车的进口。
据美国CNBC及德国《经济周刊》报道，多名美国及欧盟外交官员表示，法国总统马克龙上个月对美国进行国事访问时，美国总统特朗普对马克龙透露了该计划。特朗普称，他将维持该禁令，直到纽约第五大道上看不到奔驰车。
在德国媒体当地时间周四（31日）报道该消息后，戴姆勒、保时捷和大众股价均走低。
此前，彭博社和《华尔街日报》等美媒报道称，特朗普政府正考虑以“国家安全”为理由，对进口汽车的整车和零件征收高额关税，税率可能高达25%。
5月23日晚间，美国政府表示，将根据1962年通过的《贸易扩张法》第232条规定“总统有权对危及国家安全的商品征税”，对进口汽车展开国家安全调查。此前美国对进口钢铁和铝制品征收全球关税时也援引了同样的条款，理由同样是进口钢铝制品危及美国国家安全。
5月31日，美国商务部长罗斯表示，美国将从6月1日开始对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝产品分别征收25%和10%的关税。罗斯称，美国总统特朗普决定不再延长对欧盟、加拿大和墨西哥这三个经济体的钢铝关税豁免期限。
随后，欧盟表示将立即采取措施进行报复，墨西哥政府扬言要对从美国扁钢到奶酪的所有产品征收关税。加拿大政府则宣布，计划从7月1日起对美国钢铁、铝和其他产品征收166亿加元的报复性关税，并称只要美国关税保持不变，加拿大政府将继续征收关税。
对于特朗普拟对进口汽车征收25%关税，中国外交部发言人陆慷5月24日回应表示，中方的立场是反对滥用“国家安全”条款，这将严重破坏多边贸易体制，扰乱正常国际贸易秩序。我们将密切关注美方调查的有关进展，也会对可能产生的影响进行全面评估。中方会坚决捍卫自身的合法权益。
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