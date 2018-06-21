俄“汉堡王”广告被骂：为世界杯球员怀孕奖300万

“ 如果你为一名世界杯球员怀上了孩子，将得到 300 万卢布（约合 4.7 万美元）奖励，还能终身免费享用大汉堡 ”—— 本周二，国际快餐连锁品牌 “ 汉堡王 ” 在俄罗斯的分公司打出了这样一则令人瞠目的广告。 “ 获得最佳足球基因的女性将在未来几代人中帮助俄罗斯队取得成功 ” ，这则蹭世界杯 “ 热点 ” 的广告还这样补充道。

据 BBC 20 日报道称，这一涉嫌性别歧视的广告宣传语是俄罗斯 “ 汉堡王 ” 在俄社交网络 VK 上推出的，一经发出就引发公众强烈愤慨。 “ 这直接反映了我们的社会对女性的态度水平 ” ，一个俄罗斯女权主义团体在网络上这样表示。强烈的反对声也促使俄罗斯 “ 汉堡王 ” 很快删除了所有和这一推广有关的内容，并在 VK 上公开发表道歉，承认这则广告涉嫌 “ 侮辱 ” 。





俄罗斯杜马家庭、妇女与儿童委员会主席普莱森科娃称， 1980 年莫斯科奥运会后，俄罗斯曾经历了一个 “ 具有外国父亲的婴儿生育高峰 ” 。 “ 这些孩子当时受了很多苦 ” ，这名俄罗斯女性称， “ 尽管我不是一个民族主义者，但（我必须承认），如果他们的父母是同一个种族，情况可能还好些，但他们不是。我知道这些孩子过得很辛苦，他们被（父亲）遗弃了，只和自己的母亲一起生活在这里。 ”

这则广告也引发了外界对俄罗斯社会女性地位和性别权利意识的担忧。据 BBC 报道，最近网络曝光的一段视频显示，一名巴西球迷在世界杯期间用葡萄牙语向一名俄罗斯女性唱低俗歌曲，这则视频很快在巴西引起了一片批评之声，但在俄罗斯国内却没有激起什么反应 —— 报道称，目前俄罗斯还没有涉及性骚扰的立法。部分俄罗斯媒体也被认为缺乏对妇女的尊重： “ 爱情把戏：外国粉丝被俄罗斯美女吸引 ” 、 “ 看俄罗斯美女如何诱惑外国人 ”—— 这些言语出现在了俄罗斯的《莫斯科共青团报》和体育网站 “ 冠军 ” 上，它们被批评 “ 将俄罗斯妇女描述成寻找猎物的性捕食者 ” 。





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