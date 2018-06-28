全部成员国已同意 欧盟将对美产品征收28亿欧元税

日本经济新闻》 6 月 21 日报道称，欧盟执行机构欧盟委员会当地时间 6 月 20 日正式决定，对摩托车和威士忌等价值 28 亿欧元的美国进口产品征收报复关税，作为对美国钢铁和铝进口限制的对抗措施。关税将于 6 月 22 日启动。报复引发报复的 “ 贸易战 ” 风险也在美欧间加强。

欧盟报复关税的对象包括钢铁制品和美国有代表性的出口产品。在欧盟向世界贸易组织（ WTO ）通报的对象产品名单中，除了钢铁制品之外，还有很多哈雷戴维森的摩托车和波本威士忌等来自美国共和党重要议员的选区的产品。欧盟意在对特朗普政府施加压力。

欧洲自 22 日起首先针对 28 亿欧元规模的美国进口产品启动报复关税。此外，还向 WTO 递交了在 WTO 认定美国进口限制违规后可实施的约 36 亿欧元产品名单。最终报复关税的规模将与美国进口限制给欧盟造成的损失（最多 64 亿欧元）达到同等规模。

欧盟表示美国的钢铁和铝进口限制违反 WTO 规则，一直要求不要对欧盟启动。但美国 6 月 1 日对来自欧盟的钢铁和铝分别启动了 25% 和 10% 的追加关税。欧盟立即启动报复关税的程序。鉴于已获得全部成员国的同意，正式决定启动。





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