纽约为灭鼠祭出“新武器”:干冰投入鼠穴令其窒息

据香港《文汇报》报道，美国纽约鼠患严重。近日，美国当地卫生部门引入了一种 “ 新武器 ” ，称可将鼠穴内 90% 至 100% 的老鼠消灭。其实，这款 “ 秘密武器 ” 并非什么超级老鼠药或尖端科技，而是一般人也可轻易取得的日常用品 ── 干冰。





据报道，干冰是二氧化碳的固态，由于在正常温度下，干冰会直接由固态升华成气态，释放大量二氧化碳，专家因此便想到将干冰直接投入鼠穴内，令老鼠窒息而死。

今年初，纽约卫生部门开始引进干冰灭鼠法，工作人员专门挑白天老鼠睡眠时候下手，只要预先锁定目标区域内所有鼠穴的出入口，然后逐一投入多枚圆珠形干冰，便可达到快速灭鼠之效。

干冰灭鼠的另一个优点是对环境无害，即使投放在公园或绿化地带，也不用担心像传统老鼠药般污染生态，而且干冰成本也与老鼠药差不多。纽约卫生部门虫鼠组主管西梅奥内说： “ 以往常听说老鼠赢了这场（灭鼠） ‘ 战争 ’ ，但现在 ‘ 战况 ’ 已改变了。 ”

18 世纪中叶起，老鼠入侵纽约， 2014 年一项调查估计，纽约市内有多达 200 万只老鼠，几乎相当于市内人口的四分之一。不过干冰灭鼠只算治标，西梅奥内认为要完全杜绝纽约鼠患，靠的还是从减少垃圾做起。

2017

年

7

月，纽约市长公布

3200

万美元灭鼠大计，便以减少垃圾为主轴，具体措施包括加密收集垃圾次数、安装智能垃圾桶等。

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