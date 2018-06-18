美国为首联军对叙政府军阵地发起打击 致多人死伤

叙利亚阿拉伯通讯社（ SANA ）报道称，以美国为首的国际联军空军对叙政府军在代尔祖尔省的阵地实施了打击，有人员伤亡。

消息指出： “ 国际联军飞机对布克马尔（ Al-Bukemal ）以东南的哈里居镇我军一阵地发起打击，导致许多军人死伤。 ”





据海外网早前报道，上个月 24 日，美国领导的联军对叙利亚境内的军事设施发动了攻击，叙军称此举为侵略。 2 月 9 日，以美国为首的联军曾在叙利亚发动空袭，罕有地直接协助反对派打击政府军，逾 100 名叙政府武装人员身亡。美方表示，由于对方有组织地攻击获华府支持的叙利亚民主力量（ SDF ），试图夺取 SDF 从极端组织 “ 伊斯兰国 ” 手中解放的地区和油田，联军出于自卫发动空袭。

俄外交部其后声称，美国在叙利亚的军事行动，目的并非对抗 “ 伊斯兰国 ” ，而是掠夺叙利亚经济资产。

叙利亚外交部副部长费萨尔

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米格达德则称，美国及其盟军故意炸毁叙政府控制的油田，还源源不断地为恐怖分子提供武器。米格达德表示，尽管美国从

2011

年开始就发布声明称会减少或者终止对叙利亚反对派的支持，但此后恐怖组织仍然获得更多的资金和武器。

“

美国必须停止支持恐怖组织，尊重叙利亚的国家主权和叙利亚人民的选择。

”

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