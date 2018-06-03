范冰冰工作室：从未签署“阴阳合同”

据央视新闻报道，2018年6月3日（今天），国家税务总局责成江苏等地税务机关调查核实有关影视从业人员“阴阳合同”涉税问题，该举措疑与近日网络事件有关，范冰冰工作室负责人独家回应新浪娱乐，称范冰冰及其工作室从未通过“阴阳合同”方式签约，并表示接下来会全力配合相关部门依法核查。
继5月28日晒出一组拍戏合同后，崔永元之后连番更文，将矛头直指范冰冰、冯小刚、刘震云等公众人物，更牵出“阴阳合同“、“偷税漏税”等话题。就在大众以为这不过是一桩陈年恩怨的“秋后算账”时，事态越发不受控制。6月3日，包括央视新闻在内的官方媒体发布消息，称国家税务总局已经责成江苏省地税局依法组织调查该事件，表示如发现违反税收法律法规的行文，将严格依法处理。一时间，网上声音四起，舆论持续发酵。
对此，范冰冰工作室负责人独家回应新浪娱乐，称：依法纳税是每位演员应尽的法定义务，本工作室及演员范冰冰女士从未通过“阴阳合同”的方式进行签约，并已于2018年5月29日通过工作室声明予以明确否认。接下来，本工作室及范冰冰女士会全力配合相关部门依法核查，希望相关部门尽快公布权威调查结果，以解公众质疑。（新浪）
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