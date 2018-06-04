韩美防长新加坡会晤 商定积极支持朝美首脑会谈

据韩联社2日报道，韩国防长宋永武和美国防长马蒂斯当天在新加坡举行会晤，双方商定两国国防部门加强合作，为营造朝美首脑会谈友好环境提供支持，早日满足移交战时作战指挥权所需条件。
报道称，两国防长在第十七届亚洲安全会议暨香格里拉对话会期间举行会谈，商讨半岛安全状况相关合作方案及有关韩美同盟悬而未决的问题并发表包括上述内容的联合新闻稿。
据联合新闻稿，两国防长对《板门店宣言》等最近两次韩朝首脑会谈的结果表示欢迎，并评价称这些积极的变化为即将举行的朝美首脑会谈营造良好环境。
双方一致认为，国际社会严格执行联合国安理会涉朝制裁决议、牢固的韩美同盟及两国合作体系对产生这些积极变化做出了极大的贡献。即将举行的朝美首脑会谈将为半岛无核化、建立永久性和平机制提供历史性机会，两国防长将为营造友好环境继续加强沟通和合作。
马蒂斯表示，不管半岛安全状况如何，美国对韩国固若金汤的防卫承诺将保持不变，驻韩美军规模也将保持不变。他表示，为达到完全、可验证、不可逆地弃核目标，美方将在落实联合国安理会涉朝决议、采取其他外交措施方面持续提供军事援助。
宋永武表示，韩美有必要在韩朝军事紧张缓解、建立互信的全程保持协防力量，为此将同美方密切沟通。另外，双方还一致认为移交战时作战指挥权的各项筹备工作取得重要进展，并商定早日满足其所需条件。
双方在会谈开始前表示，我们正站在历史性的瞬间，我们与外交官们的想法一致。会后双方一致表示这次会谈非常成功。
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