中美第三轮贸易谈判未取得突破 贸易战迫近

美国商务部长罗斯日前访问了北京，与中方代表展开第三轮贸易谈判。但是中美此轮谈判仍没有取得突破。
中国官方通讯社新华社北京时间6月3日发表声明称，6月2日至3日，中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）带领的美方团队在北京钓鱼台国宾馆就两国经贸问题进行了磋商。双方就落实两国在华盛顿的共识，在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展，相关细节有待双方最终确认。
声明指出，中方的态度是始终一贯的，为了满足中国人民群众日益增长的美好生活需要，满足经济高质量发展的要求，中国愿意从包括美国在内的世界各国增加进口，这对两国人民和全世界都有益处。改革开放和扩大内需是中国的国家战略，中国的既定节奏不会变。
声明还特别强调，中美之间达成的成果，都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。
与此同时，据路透社6月3日报道，美国商务部长罗斯表示，与中国的会谈截止到目前是友好且坦诚的，会谈涉及一些具体出口商品类别的话题。
美联社称，中美对话结束后，双方并没有发表联合声明，也都没有透露细节。
《纽约时报》称，中美贸易谈判结束，两国陷入僵局。报道称，中美在北京的贸易对话结束，但是双方没有签署协议。如果特朗普政府不同意放弃对中国出口商品加征关税，中国官员则拒绝承诺购买更多美国商品。
英国《金融时报》6月3日称，中美对话结束，双方没有签署协议，中国1,000亿美元的贸易战迫近。在北京的谈判没有取得成果，这使得两国离关税冲突又近了一步。
报道称，中美第三轮贸易谈判在北京结束，但是并未取得突破。世界最大的两个经济体仍然像本月早些时候一样，处在打贸易战的轨道上。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost