朝鲜半岛有望实现无核化 日本失去拥核唯一借口

“ 特金会 ” 终于如期举行，国际社会欢欣鼓舞，曾一度被 “ 烈火与狂怒 ” 笼罩的半岛局势有望向着无核化前进。不过，有一个国家或许感到了失落 —— 日本。在这整个过程中都拼命刷存在感的日本以一种自己不乐意见到的方式出现在了新闻中：美国要求日本减少核材料钚的保有量。这给一直渴望拥核的日本泼了一盆冷水。

“ 特权 ” 被泼冷水

据《日本经济新闻》报道称，美国政府近日向日本方面提出，要求日本减少核材料钚的保有量。钚可以从核电站乏燃料中分离出来，之后可以作为核武器的原料。美方认为，为了保持核不扩散机制，日本应当限制钚保有量。

作为核武器原料的一种，钚受到核不扩散机制所管控，原则上非核武器拥有国（除了美俄英中法以外的其他国家）禁止生产钚。而美国以日本资源贫乏为理由，通过《日美核能协定》允许日本从核电站产生的乏燃料中进行钚分离。

实际上，持有大量钚是日本核能的 “ 常态 ” 。从 21 世纪初日本钚存量就已经达到 40 吨，几乎一直保持上升趋势。《日本经济新闻》报道称，目前，日本已经积累的 47 吨钚足以制造 6000 枚核弹。

日本拥有强大的核武器制造能力已是公开的秘密。 2016 年 6 月，时任美国副总统拜登在接受美媒采访时透露： “ 日本实际上具备一夜之间拥有核武器的能力。 ” 此外，日本在核载具研发方面也具备了相当的能力。分析普遍认为，日本实际上基本具备了部署 “ 三位一体 ” 核力量的物质基础。

近年来，随着安倍政府对半岛局势的渲染，日本出现了诸多令人不安的 “ 拥核 ” 言论。日本政府于 2012 年公然在联合国拒绝签署减少核武器决议草案。日本首相安倍晋三曾数次发表 “ 拥核论 ” ，日本鹰派保守派人士也曾公开表示 “ 日本不应放弃发展核武器的选择 ” 。 2015 年《产经新闻》进行的民调甚至显示， 85% 的受访者赞成日本 “ 应该发展核武装 ” 。

“ 特金会 ” 带来变数

12 日，美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩在新加坡举行历史性会晤。国际社会称赞美朝领导人会晤迈出实现半岛无核化的关键一步。这为日本的 “ 拥核梦 ” 带来了变数。

“ 特金会 ” 之前，半岛局势一度紧张，而朝鲜威胁也成为日本的关注焦点之一。去年 8 月发布的年度军事政策评估《防务白皮书》中，日本政府把重点放在了来自朝鲜的威胁上， “ 朝鲜可能已经实现了核武器的小型化，并制造出了核弹头。 ” 这种判断让日本鹰派保守派势力大做文章。 “ 地缘政治的变化正在为日本成为核国家提供了一个机会窗口。 ” 日本明治大学政治经济学教授托帕洛夫就在《外交家》杂志上撰文称，如果日本希望发展核武器，没有什么时候比现在这个时机开始发展更好了。

而如今，半岛无核化进程的推进无疑令这个 “ 窗口 ” 逐渐关闭。

另一方面，就在 “ 特金会 ” 前夕，美国政府要求日本减少钚的保有量，其时机也耐人寻味。《日本经济新闻》报道称，日本的巨量钚引发了日本邻国的担忧，而美国和国际社会由于在核不扩散问题上的强硬立场，很难对日本特别网开一面。因此，美国国家安全会议要求日本政府对钚采取适当的利用和管理措施，包括设置钚保有量的上限，公布削减钚保有量的措施，配合《日美核能协定》的自动延期发布相关的日美共同文件等。

将于 2018 年 7 月到期的《日美核能协定》在 1 月确定将自动延长。该协定允许日本推进乏燃料的再处理，是日本核燃料循环利用政策的依据。不过，今后，无论日美任何一方只要发出通告就可在 6 个月后终止协定。《日本经济新闻》指出，如果日本的钚保有量一直不减，美国要求重新调整协定，再处理或将不被允许，届时日本的能源政策有可能将迎来分歧点。

逆势而为不得人心

日本《朝日新闻》近日刊载题为《日本支撑美国 “ 核保护伞 ” 是逆实现 “ 无核世界 ” 的潮流而动》的文章称，日本不只是被动受到美国 “ 核保护伞 ” 的保护，还通过加强防卫力量和制定相关法律来进行支撑。文章称，日中两国正谋求修复关系，美朝首脑也举行历史上首次会谈，但日本政府仍执着于提升日美同盟的遏制力，而不是利用东亚出现的对话机遇来实现核裁军，这完全是逆潮流而动。

长期以来，日本 “ 拥核 ” 一直是一个十分敏感的国际话题。日本 “ 拥核 ” 将改变国家性质、加剧地区核军备竞赛和破坏地区安全环境。对于日本 “ 拥核 ” 的危害，国际社会已有清醒认识。美国卡内基和平基金会高级研究院詹姆斯 · 阿克顿曾表示，日本目前所拥有的可转用于核武器的钚，严重超出了日本核电站可消费的范围。而日本囤积钚的行为，可能加剧亚洲地区的紧张与核恐怖主义的风险，其他国家也可能跟风存储核材料。

如今，事情出现了变化。据《日本经济新闻》报道，应美国要求，日本负责管理钚的原子能委员会预计最早将在 6 月确定削减钚保有量，使保有量不超过现有水平的方针。对燃料进行再处理，提取出钚的日本再处理工厂也可能停产。此外，日本政府还计划最早 6 月下旬向国际原子能机构报告事实上的上限制度，目前正在推进调整。

不过，警惕不可以放松。日本《每日新闻》曾披露，日本外务省一份秘密文件称，

“

我们暂时将保持不拥有核武器的政策

”

，但同时

“

保有制造核武器的经济和技术潜力，并确保日本在这方面不受到干预

”

。

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