又退群？美国因不满欲退出联合国人权理事会

路透社 6 月 15 日援引消息人士报道称，由于在联合国人权理事会机构改革问题上未能满足美国要求， 特朗普政府或将退出于周一召开的联合国人权理事会日内瓦论坛（ Geneva forum ） 。





路透社援引一名美方消息人士称，美国退出联合国人权理事会似乎已经 “ 迫在眉睫 ” 。另据一名外交人士表示，现在的问题已经不是美国是否会退出，而是会何时退出。据报道，联合国人权理事会会将于 7 月 6 日举行一个为期三周的会议。

不过，报道提到，在日内瓦准备会议的美方官员并没有收到退出的消息，这位官员表示： “ 我们会依然按照计划对会议进行准备。 ”

美国这次准备离开的原因到底是什么呢？据报道，美国驻联合国大使妮基 · 黑莉去年曾表示，如果联合国人权理事会不解除 “ 长期以来对以色列的不公正待遇 ” ，华盛顿方面就将退出该组织。

在小布什当政时期，美国曾以人权理事会充满以色列的敌人为由， 对其抵制长达三年，直到 2009 年奥巴马当政才重回该组织。

联合国人权理事会现有

47

个席位，上周该组织曾发动内部投票，针对加沙地区的杀戮展开调查，并指控以色列过度使用武力。美国和澳大利亚是仅有的投反对票的两个国家。随后以色列驻日内瓦的联合国大使

Aviva Raz Shechter

表示，理事会的行为是在

“

散播针对

以色列的谎言

”

。

Twitter

sgnypost





