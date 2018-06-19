美国储物柜制造商受困钢铁关税 已由赚转亏

美媒称，退休企业家约翰 · 阿尔特施塔特重新出山，做起了为工作场所、健身房和学校制造储物柜的生意。然而，在成为莱昂控股公司总裁一年后，由于特朗普的钢铁关税使其中国竞争对手获得了优势，阿尔特施塔特的公司正在苦苦求生。

据美国《华尔街日报》网站 6 月 17 日报道，莱昂控股公司旗下拥有莱昂公司和共和公司，它们有着百年历史，主宰着美国国产储物柜的市场。这两家公司的年销售额总计约一亿美元，位于印第安纳州和伊利诺伊州的三家制造工厂雇用了大约 400 名全职工人。

报道称，长期以来，这两家公司制造储物柜的成本中，钢铁是最大的一笔支出。特朗普征收 25% 关税，推高了外国钢铁价格，还给了国产钢铁提高价格的机会。美国热轧卷板最近的售价约为每吨 992 美元，是 10 年来的最高价。与 1 月初相比，已上涨 38% ，即每吨上涨 273 美元。

现在，两家公司每制造售价 100 美元的储物柜，就要花 40.68 美元购买钢铁，而征收关税前为 33.90 美元。在这一低利润率行业中，这就是亏损 1.78 美元与赢利 5 美元之间的差别。

阿尔特施塔特说： “ 对企业来说，这就是生死问题。如果不能以某种方式解决这个问题，企业就不得不关门大吉，因为不能亏本销售产品。 ”

报道称，提高储物柜售价不是一个好选择。阿尔特施塔特说，在征收关税前，为了购买美国产而不是中国产储物柜，莱昂公司和共和公司的客户已支付了 10% 的溢价，不能再涨价了。

报道称，外国制造商正从特朗普的钢铁保护主义中获益。阿尔特施塔特说，如果继续征收关税，他将别无选择，只能购买外国制造的储物柜零部件。他为此不情愿地走访了中国境内的一些工厂。但他说，如果两家公司把储物柜零部件外包出去，他至少要裁减四分之一的美国员工，或许还要关闭并出售一家金属加工厂。

报道称，阿尔特施塔特想对特朗普先生说的是：不要把我逼到这一步。总统说，他希望提高美国的竞争力，保护美国的就业岗位，而他的关税政策适得其反。

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