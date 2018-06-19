美媒文章：不破不立 重建国际秩序已水到渠成

美国《外交政策》双月刊网站 6 月 11 日刊载题为《特朗普创造性毁灭国际秩序》的文章称，竭力改变已有的国际秩序并非必然令人反感。这种体系是时时变化的，不应盲目迷恋或仅仅因为它们过去行之有效就视为永恒不变；而应维护完善，满足不断发展的需求和日新月异的现实。

体系并非永恒不变

文章称，美国总统唐纳德 · 特朗普在渥太华七国集团峰会短暂而争吵不休的会议期间一举击垮了冷战后的世界秩序。

文章称，必须承认，特朗普确实破坏了几十年来世界经济大国辛勤努力构建的全球经济政治联盟。即便如此，或许结果并非如你想象的那么糟。

文章认为，竭力改变已有的国际秩序并非必然令人反感。这种体系是时时变化的，不应盲目迷恋或仅仅因为它们过去行之有效就视为永恒不变；而应维护完善，满足不断发展的需求和日新月异的现实。

文章称，日本与欧盟更加紧密地合作，或者德国首先考虑自身战略和经济需求，抑或中国与巴基斯坦、泰国及韩国在经济和基础设施问题上共同努力，为何不把这种前景看做是全球经济安全、稳定与繁荣的纯粹正能量呢？为何为了保持稳定与互相联系，凡事都要经过华盛顿或纽约呢？

制度调整本就合理

文章称，当前的形势已完全不同，不论特朗普怎样，一些重要的制度调整都是合理的。世界不应将现有制度瓦解视为消极现象，当然前提是必须要有新的制度取而代之。

文章认为，特朗普喜欢先除旧再立新；他喜欢在未建新桥时就拆掉旧桥，或至少他喜欢发表类似言论，仿佛这正是他喜欢的事情。也许这加剧或加速了正在进行的结构调整，但是此时此刻，他的言论受到了过度关注，而全球经济体系板块构造非常缓慢的运动变化却几乎未受到重视。

世界仍将继续演变





文章称，特朗普支持者之所以欢呼，是因为竭力反对者如此之多。福克斯新闻频道一位评论员提出：国内外精英如此愤怒，这个事实意味着特朗普切中要害了。与此同时，批评者警告未来可能出现可怕的时光。然而，过度关注特朗普掩盖了在他之前已经开始、在他之后仍将持续的更有意义的变革。变革的结果仍然模糊不清，但意味着无论怎样，国际秩序都将发生重大修正。

文章称，与此同时，全球贸易仍然强劲有力。然而，技术影响并改变了贸易，如同其他所有领域一样，改变了制造业的结构与经济学，提高了无需集装箱货船、港口和外包的服务与数字交易总量。七国集团机构设置不具备抓住这些变化的能力，我们耳熟能详的更早时期的体系和协议也不具备。

文章认为，特朗普过去与现在一样：他煽动情绪，捅马蜂窝。至于其他，世界正在以与他无关的方式演变，在他之前已经开始，而且在此次风暴过去之后的很长时期内仍将继续演变。

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