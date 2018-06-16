俄媒称俄版“全球鹰”将服役：在无人机领域极力追赶中美

俄罗斯《晨报》网站 6 月 13 日报道称，重逾 7.5 吨的庞大无人机将保卫祖国。一名匿名航空业内消息人士向记者透露，俄罗斯建造了首架重型无人攻击机，它很快就会进入空军服役。这将是民族航空史上的首架同类飞行器。





报道称，新无人机被称为 “Alitius-O” ，重量超过 7.5 吨，可长航时飞行。这几乎是外界对这款神奇武器所知的全部，且这些信息在多大程度上符合事实也不清楚。国防部并未评论有关无人机的传闻。





此前的说法是，西蒙诺夫实验设计局在 “ 喀琅施塔得 ” 集团参与下研制的重型无人机将重达 5 吨。 2011 年与国防部签署了相关合同。但自那以后，关于该项目几乎没有更多消息传出。首架实验样机的飞行测试于 2016 年 7 月开始，但 12 月暂停。当时计划在改进后于 2017 年春夏恢复试飞。





专家表示， “Alitius-O” 将是俄罗斯对美国诺思罗普 - 格鲁曼公司 RQ-4“ 全球鹰 ” 无人机的应对之策。后者是世界上最重的攻击型无人机之一，重达 15 吨。





报道称，在 “Alitius-O” 建造前，俄罗斯公认最强大的空中无人武器是 “ 海盗 ” 无人机。今年 5 月，它们在红场阅兵式上向公众亮相。其固定翼和旋翼版本旨在开展侦察、运送货物、实施打击和进行电子战。





报道认为，俄空天军高层格外重视无人机发展。近日获悉，俄企业将在 2025 年前开发出名为 “ 蜂群 ” 的无人机群指挥技术。俄罗斯的主要对手中美已完全掌握类似技术，因此俄罗斯的工程师需要快马加鞭。





报道称，无人机群将是令人生畏的武器，能够对敌陆上阵地完成瞬间急袭，识别个别敌军面孔并予以消灭。





不过，专家预言了应对这种机群袭击的防空设施的 “ 变种 ” 。未来学家马克西姆 · 卡拉什尼科夫认为： “ 防空系统将获得补充。防空导弹不仅将得到速射火炮，还将得到掩护防空系统的无人机的辅助。它们的任务是制造障碍，捕获他国无人机。此外，无人机将扩大防空系统视野 —— 抬高它的 ‘ 眼睛 ’ 。 ”





报道称，俄罗斯在无人机技术的竞赛中严重落后。因此，

“Alitius-O”

非常适合俄军，它可摧毁敌方无人机。还不应忘记对付无人机的另一个手段，未来学家谢尔盖

·

佩列斯列金指出：

“

无人机的能力是有限的。一个基本问题在于：既然无人机通过无线电波指挥，那么就可以对其实施干扰。

”

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