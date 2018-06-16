俄媒称俄版“全球鹰”将服役：在无人机领域极力追赶中美

俄罗斯《晨报》网站6月13日报道称，重逾7.5吨的庞大无人机将保卫祖国。一名匿名航空业内消息人士向记者透露，俄罗斯建造了首架重型无人攻击机，它很快就会进入空军服役。这将是民族航空史上的首架同类飞行器。
报道称，新无人机被称为“Alitius-O”，重量超过7.5吨，可长航时飞行。这几乎是外界对这款神奇武器所知的全部，且这些信息在多大程度上符合事实也不清楚。国防部并未评论有关无人机的传闻。
此前的说法是，西蒙诺夫实验设计局在“喀琅施塔得”集团参与下研制的重型无人机将重达5吨。2011年与国防部签署了相关合同。但自那以后，关于该项目几乎没有更多消息传出。首架实验样机的飞行测试于2016年7月开始，但12月暂停。当时计划在改进后于2017年春夏恢复试飞。
专家表示，“Alitius-O”将是俄罗斯对美国诺思罗普-格鲁曼公司RQ-4“全球鹰”无人机的应对之策。后者是世界上最重的攻击型无人机之一，重达15吨。
报道称，在“Alitius-O”建造前，俄罗斯公认最强大的空中无人武器是“海盗”无人机。今年5月，它们在红场阅兵式上向公众亮相。其固定翼和旋翼版本旨在开展侦察、运送货物、实施打击和进行电子战。
报道认为，俄空天军高层格外重视无人机发展。近日获悉，俄企业将在2025年前开发出名为“蜂群”的无人机群指挥技术。俄罗斯的主要对手中美已完全掌握类似技术，因此俄罗斯的工程师需要快马加鞭。
报道称，无人机群将是令人生畏的武器，能够对敌陆上阵地完成瞬间急袭，识别个别敌军面孔并予以消灭。
不过，专家预言了应对这种机群袭击的防空设施的“变种”。未来学家马克西姆·卡拉什尼科夫认为：“防空系统将获得补充。防空导弹不仅将得到速射火炮，还将得到掩护防空系统的无人机的辅助。它们的任务是制造障碍，捕获他国无人机。此外，无人机将扩大防空系统视野——抬高它的‘眼睛’。”
报道称，俄罗斯在无人机技术的竞赛中严重落后。因此，“Alitius-O”非常适合俄军，它可摧毁敌方无人机。还不应忘记对付无人机的另一个手段，未来学家谢尔盖·佩列斯列金指出：“无人机的能力是有限的。一个基本问题在于：既然无人机通过无线电波指挥，那么就可以对其实施干扰。”
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