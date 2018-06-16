    • 2018年6月16日

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    俄媒称俄版“全球鹰”将服役：在无人机领域极力追赶中美

    星期六, 六月 16, 2018

    俄罗斯《晨报》网站613日报道称，重逾7.5吨的庞大无人机将保卫祖国。一名匿名航空业内消息人士向记者透露，俄罗斯建造了首架重型无人攻击机，它很快就会进入空军服役。这将是民族航空史上的首架同类飞行器。

    报道称，新无人机被称为“Alitius-O”，重量超过7.5吨，可长航时飞行。这几乎是外界对这款神奇武器所知的全部，且这些信息在多大程度上符合事实也不清楚。国防部并未评论有关无人机的传闻。

    此前的说法是，西蒙诺夫实验设计局在喀琅施塔得集团参与下研制的重型无人机将重达5吨。2011年与国防部签署了相关合同。但自那以后，关于该项目几乎没有更多消息传出。首架实验样机的飞行测试于20167月开始，但12月暂停。当时计划在改进后于2017年春夏恢复试飞。

    专家表示，“Alitius-O”将是俄罗斯对美国诺思罗普-格鲁曼公司RQ-4“全球鹰无人机的应对之策。后者是世界上最重的攻击型无人机之一，重达15吨。

    报道称，在“Alitius-O”建造前，俄罗斯公认最强大的空中无人武器是海盗无人机。今年5月，它们在红场阅兵式上向公众亮相。其固定翼和旋翼版本旨在开展侦察、运送货物、实施打击和进行电子战。

    报道认为，俄空天军高层格外重视无人机发展。近日获悉，俄企业将在2025年前开发出名为蜂群的无人机群指挥技术。俄罗斯的主要对手中美已完全掌握类似技术，因此俄罗斯的工程师需要快马加鞭。

    报道称，无人机群将是令人生畏的武器，能够对敌陆上阵地完成瞬间急袭，识别个别敌军面孔并予以消灭。

    不过，专家预言了应对这种机群袭击的防空设施的变种。未来学家马克西姆·卡拉什尼科夫认为：防空系统将获得补充。防空导弹不仅将得到速射火炮，还将得到掩护防空系统的无人机的辅助。它们的任务是制造障碍，捕获他国无人机。此外，无人机将扩大防空系统视野——抬高它的眼睛

     报道称，俄罗斯在无人机技术的竞赛中严重落后。因此，“Alitius-O”非常适合俄军，它可摧毁敌方无人机。还不应忘记对付无人机的另一个手段，未来学家谢尔盖·佩列斯列金指出：无人机的能力是有限的。一个基本问题在于：既然无人机通过无线电波指挥，那么就可以对其实施干扰。

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