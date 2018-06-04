MH370机长姐姐:弟弟不是为情自杀 无法原谅马空军

在澳大利亚5月中旬播放的一档马航MH370揭秘节目中，一些专家认为机长扎哈里是刻意避开雷达选择了自杀，一时间再次引发了人们对其动机的猜测。针对扎哈里是因为感情问题进而绝望自杀的传言，他的姐姐萨基娜近日予以了驳斥，称这种说法“荒谬可笑”。她表示自己的弟弟虽然在和女性的关系上不太妥当，但是也很照顾妻子。此外，萨基娜也对马来西亚当局在客机失联后的反应进行了批评。
据澳大利亚新闻网及英国《每日星报》报道，萨基娜提到，自己无法原谅马来西亚空军没有在MH370客机偏离航线的第一时间展开行动。“每个人都希望他们能够找到残骸。如果做不到这点，那么接下来最好的选择就是给没有采取行动的每个人（空军、马来西亚前防长）记上一笔。”
据悉，在马航客机失联事件中未得到解释的一个问题，就是马来西亚空军为何没有在飞机偏离航线时立即采取行动。前防长希沙穆丁·侯赛因当时的解释是“如果你不打算把它击落，那么为什么要派出军机升空？”
MH370客机机长扎哈里和副机长哈米德最初曾被马来西亚当局列为此起客机失踪事故的嫌疑人，但他们随后被宣告无罪。然而，几名专家却在澳大利亚近日的一档节目中认为是扎哈里劫持了飞机，并连累了同机的乘客和乘务人员。对此，机长的姐姐萨基娜称，这些有关其弟弟策划飞机失踪的谣言已经对自己的家庭造成了伤害。
针对一直有传言声称扎哈里是因在感情上受挫而绝望自杀一事，萨基娜也承认，自己的弟弟确实有过外遇，但因“情伤”而绝望自杀的说法实在可笑。据悉，其外遇对象是一位名叫帕尔迪的有妇之夫。帕尔迪曾表示两人的关系早在飞机失踪的几个月前就结束了，但仍声称曾在客机出事当晚接到了来自扎哈里的电话。
对此，萨基娜解释称，她的弟弟和妻子间存在着“正常的”婚姻问题。虽然帕尔迪在飞机失联后与自己有过联系，但她也只是多年来自己见过的、弟弟数个女性友人中的一个。“老实说，我见过他很多、很多的朋友，我也为此骂过他。身为一个飞行员，生活充满了乐趣，而他热爱生活。”萨基娜称，并表示：“我承认，他（在女性方面）不太妥当，但在一天结束后，他总是会回到家中，也会照顾妻子。”
2014年3月8日，马航MH370客机在从吉隆坡飞往北京的途中失联，随后多国展开了大规模搜救行动，但迄今为止一直未发现客机下落。2018年1月10日，马来西亚政府与美国海底探索公司海洋无限公司签署合作协议，重启MH370失联客机的搜寻工作。此次的搜寻工作已经在5月底结束。
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