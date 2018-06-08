美媒再炒美驻华人员遭“神秘袭击” 中方：有关部门已调查

美媒称，美国国务院6月6日说，美国再次从中国撤走数名驻华工作人员，原因是医学检查发现，这几人可能受到此前美国驻古巴和中国员工报告过的不明健康事件影响。
据美联社6月7日报道，美国国务院发言人希瑟·诺尔特说，“数名人员”已返回美国。此前，美国政府曾宣布从中国撤走一名驻华工作人员。
报道称，在这次撤离行动之前，美国派出一支医疗队前往中国广州市，为美政府工作人员进行检查。该医疗队于本周早些时候抵达中国。
诺尔特说“医学检查正在进行中”。她说，“所有出现相关症状或希望接受初步检查的人”都将获得检查。
一位美国官员说，这些工作人员回国后将在宾夕法尼亚大学接受进一步检查。该大学对从美国驻古巴大使馆撤离的人员进行治疗和研究。
报道称，中国出现的意外情况令人担心从2016年起在古巴出现的不明事件已传播到中国。美国政府认为这是针对美国人的“特殊袭击”，但尚未公布事件原因或策划者。这些意外大多伴随奇怪的不明声音，因此美国调查人员最初怀疑这是一起声波袭击事件。
报道还称，早些时候从中国撤离的这名美国政府工作人员此前称有“微弱但异常的声音和压力感知”。中国上月称尚未发现导致这种情况的原因。
另据彭博新闻社网站6月7日报道，由于美国驻华工作人员报告出现与美驻古巴外交人员类似的异常健康问题，美国国务院已向中国派出一支医疗队。
美国国务院在一份声明中说：“美国国务院的一支医疗队已于5月31日抵达广州，开始对美国驻广州总领事馆所有提出检查需求的工作人员进行初步医学检查。我们将根据获得的进一步信息，继续对情况进行评估。”
美国国务卿蓬佩奥上月说，从2017年底到今年4月，一名美国驻华工作人员出现了与美国驻古巴外交人员类似症状。这名外交官自称感觉到不正常的声音和压力，随后被诊断为轻度脑损伤。
对此，中国外交部发言人华春莹6月7日在回答记者的相关提问时称：“关于此前美驻华使领馆雇员疑似受到所谓声波影响的问题，中方有关部门已进行认真调查并向美方作出反馈，目前尚未发现导致美方所说情况的原因或线索。中方一贯根据《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》保护美国和其他国家在华外交机构工作人员的安全。”
华春莹说：“至于你提到媒体报道的最新情况，据我了解，美方并没有与中方就此进行正式沟通。我也是从报道看到有关信息，不了解具体情况。如果有问题，美方可以与中方直接联系沟通，中方将继续本着负责任的态度予以调查和配合。”
华春莹表示：“我可以向你提供的信息是，中方已经以非常负责任的方式，对前段美国驻华使领馆雇员疑似受到所谓声波影响的问题进行了调查，但是未发现任何导致美方所说情况的原因或者线索。相关情况中方已向美方作出反馈。”
华春莹强调：“关于媒体报道出来的最新情况，我刚才已经指出，据我了解，美方尚未向中方提出相关要求。如美方与我们进行正式沟通，中方自然会继续以负责任和认真的态度进行必要调查，并就此与美方密切沟通和配合。”
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