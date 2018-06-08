贸易“口水战”降温助推美国股市走高

外媒称，美国股市6日收盘上涨，受助于金融股走高，投资者关注强劲的经济数据，以及贸易战忧虑退居其次。纳斯达克指数连续第三日创纪录收盘高位。
据路透社纽约6月6日报道，白宫经济顾问库德洛在股市交易时段的晚些时候称，本周美国总统特朗普将与法国总统马克龙以及加拿大总理特鲁多在七国集团（G7）峰会期间会晤。虽然库德洛称，特朗普未从他过去持有的强硬贸易立场上退缩，但他的讲话看似安抚了投资者。
稍早有报道援引消息人士称，美国官员正在考虑中国为避免潜在贸易战而提出未来一年多进口美国商品的提议。
安联全球投资基金的美国投资策略师莫娜·马哈詹称：“贸易口水战再度降温，保护主义威胁时断时续，现在又停了。”
报道称，上周特朗普将对进口钢铝分别加征25%和10%关税的范围扩大至加拿大、墨西哥和欧盟，墨西哥则对美国钢铁、猪肉和威士忌酒等产品加征关税。
道琼斯工业指数上涨1.4%，至25146.39点；标普500指数上升0.86%，至2772.35点；纳斯达克指数上涨0.67%，至7689.24点。
指标10年期公债收益率升至近两周高位，此前数据显示，美国4月份贸易逆差降至七个月低位，支撑美国第二季度经济增长加速的观点。
奥克布鲁克投资公司联席首席投资官让娜·桑普森表示，经济数据和贸易消息是推动大盘走高的原因。
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